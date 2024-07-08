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Французский регбист угодил в расистский скандал

rus.postimees.ee
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Мелвин Жамине.
Мелвин Жамине. Фото: Daniel Cole

Французского регбиста Мелвина Жамине выгнали домой из сборной Франции по регби после расистского комментария в социальных сетях.

В социальных сетях распространилось видео, на котором Жамине идет и говорит: «Я ударю головой первого встреченного на улице араба».

Публикацию быстро удалили, однако видео спровоцировало бурную полемику. Это побудило Французский союз регби (FFR) принять меры.

«FFR осуждает выбор слов Мелвина Жаминета в видео, опубликованном в социальных сетях. Такие комментарии совершенно неприемлемы и противоречат нашим основным ценностям», - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Сборная Франции сейчас играет в Аргентине. Спортсмена после такого комментария отправили домой.

Жамине прокомментировал это видео в Instagram в воскресенье вечером.

«Мне очень жаль и очень стыдно за свои слова. Я хочу извиниться перед всеми. Я понимаю, что я обидел и оскорбил многих людей, и хочу дать понять, что мои высказывания не отражают ни мои ценности, ни ценности сборной Франции», - написал он.

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