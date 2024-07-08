Французского регбиста Мелвина Жамине выгнали домой из сборной Франции по регби после расистского комментария в социальных сетях.
Французский регбист угодил в расистский скандал
В социальных сетях распространилось видео, на котором Жамине идет и говорит: «Я ударю головой первого встреченного на улице араба».
Публикацию быстро удалили, однако видео спровоцировало бурную полемику. Это побудило Французский союз регби (FFR) принять меры.
«FFR осуждает выбор слов Мелвина Жаминета в видео, опубликованном в социальных сетях. Такие комментарии совершенно неприемлемы и противоречат нашим основным ценностям», - говорится в пресс-релизе ассоциации.
Сборная Франции сейчас играет в Аргентине. Спортсмена после такого комментария отправили домой.
Жамине прокомментировал это видео в Instagram в воскресенье вечером.
«Мне очень жаль и очень стыдно за свои слова. Я хочу извиниться перед всеми. Я понимаю, что я обидел и оскорбил многих людей, и хочу дать понять, что мои высказывания не отражают ни мои ценности, ни ценности сборной Франции», - написал он.