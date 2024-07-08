Французский регбист угодил в расистский скандал

«Мне очень жаль и очень стыдно за свои слова. Я хочу извиниться перед всеми. Я понимаю, что я обидел и оскорбил многих людей, и хочу дать понять, что мои высказывания не отражают ни мои ценности, ни ценности сборной Франции», - написал он.