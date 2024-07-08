Балтийский вокзал закрывается: город предлагает бесплатный проезд на автобусах

«Закрытие Балтийского вокзала значительно повлияет на пассажиров кто прибывает и отправляться в Таллинн или из Таллинна с 15 по 21 июля. В течение недели поезда Elron будут начинать и заканчивать рейсы на западном направлении в Лиллекюла, на восточном и юго-восточном направлениях в Китсекюла и на юго-западном направлении в Таллинн-Вяйке. Elron установит информационные табло с временными изменениями на Балтийском вокзале и на временных начальных и конечных остановках», - сообщил руководитель службы поддержки клиентов Elron Ардо Роозенберг.

Также Elron создал веб-сайт www.elron.ee/raudteeremondid, где пассажиры могут найти информацию о временных изменениях и вариантах продолжения поездок с временных начальных и конечных станций. «Мы настоятельно рекомендуем людям, начинающим или заканчивающим поездку в Таллинне в середине июля, проверять расписание отправления и прибытия поездов. Если необходимо пересесть с одного поезда на другой, следует учитывать время, необходимое для перемещения между временными остановками», - добавил Роозенберг.

Поезда западного направления (Пяэскюла, Кейла, Клоогаранна, Палдиски, Турба) будут временно курсировать до станции Лиллекюла с 15 по 21 июля, а временной начальной и конечной остановкой поездов восточного и юго-восточного направлений (Аэгвийду, Нарва, Раквере, Тарту, Валга, Койдула) будет Китсекюла. Поезда юго-западного направления (Рапла, Тюри, Вильянди) в этот период будут курсировать до станции Таллинн-Вяйке.

Таллинн предоставил пассажирам Elron, не являющимся жителями столицы, право на бесплатный проезд в автобусах (№ 7, 12, 13, 15, 45, 49, 54, 64, 65, 5, 14, 16, 18, 18A, 20, 20A, 28, 32, 36, 73), троллейбусах (№ 4) и трамваях (№ 4), проходящих через станции.