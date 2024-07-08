ПОЛИТОЛОГ ТЫНИС СААРТС Кая Каллас была необычным премьер-министром

Что делало Каю Каллас тут необходимой? Я уже писал об этом раньше, что Каллас была премьер-министром с умением давать экспертные оценки. Другими словами, ее образ мышления больше напоминал образ мышления эксперта, а не прирожденного политика. Эксперты не любят принимать быстрые решения: они хотят рассматривать разные варианты, собирать данные, убеждаться в том, что то или иное решение лучше и т. д.; эксперты не любят (в отличие от прирожденных политиков) острых конфронтаций и пафосных речей.

Для них важны аргументы (утверждения и доказательства), и поэтому они также рассматривают государственное управление как практическое решение определенных проблем, а не как акт коммуникации, где приходится публично продавать свои взгляды и постоянно делиться объяснениями. Однако сегодняшняя политика все больше склоняется во вторую сторону, и даже поклонники Каллас признают, что в плане общения она была уязвимой и время от времени делала неуместные замечания.

Хотя Каллас была очень способна к обучению, похоже, после судьбоносного восточного транспортного скандала она стала все меньше и меньше прислушиваться к чужим советам, а также потеряла значительную долю авторитета в правительстве. Однако последнее является одним из ключевых факторов в должности премьер-министра - нужно быть командным игроком и уважаемым лидером.