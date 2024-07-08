ПОЛИТОЛОГ ТЫНИС СААРТС Кая Каллас была необычным премьер-министром

Никогда еще Эстония не видела премьер-министра с такой сильной внешнеполитической ориентацией и скорее экспертным (а не столько политическим) типом мышления, у которого также отсутствовал бы так называемый «ген авторитаризма», характерный для многих наших предыдущих глав правительств-мужчин.
Очень бы подошла такая поговорка в отношении Каллас: «Нет пророка в своем отечестве». Трудно считать Каллас политиком с большим видением и радикальной страстью к переменам, но тяжелая работа, проделанная ею лично и ее командой, а также правильное понимание момента в феврале 2022 года, несомненно, вывели ее на большую международную орбиту. Высота, которой ни один эстонский премьер-министр не достиг и, вероятно, не достигнет в ближайшие десятилетия.
Говоря о Каллас, вполне уместно использовать термин «иностранный премьер-министр». Март Лаар в свое время также был довольно известен на международном уровне, но это было связано с его внутриполитическими реформами в сферах рыночной экономики, а не с блестящими выступлениями в зарубежных СМИ.
Однако за такое чрезмерное внимание за пределами Эстонии приходится чем-то платить. За исключением, возможно, Юхана Партса и Марта Сиймана, Эстония до сих пор редко видела главу правительства, который был бы столь же неуклюжим, медлительным и коммуникативно уязвимым, как Кая Каллас, при регаировании на внутриполитические кризисы. Внутриполитические неурядицы, а особенно ситуации, требующие быстрого принятия решений и хороших словесных навыков, совсем не годились Каллас. Тем не менее, это один из основных навыков, которых сегодня общество ожидает от премьер-министров.