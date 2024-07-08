Только один из 37 проверенных велосипедных шлемов соответствует требованиям

В ходе контрольной инспекции проверялись: маркировка, наличие инструкции по применению на эстонском языке и декларация соответствия. Проверке подверглись как специализированные пункты продажи спортивных товаров, так и различные магазины с широким ассортиментов товаров, а также интернет-магазины, причем особое внимание уделялось шлемам низкой и средней ценовой категории.

«В ходе проверок выяснилось, что недостатки в основном касаются маркировки велосипедных шлемов. Результаты проверки не позволяют сделать вывод о том, что качество и безопасность продукции обеспечены в должной мере. При выборе шлема мы советуем потребителям убедиться, что он имеет маркировку CE, которая подтверждает, что продукт прошел оценку согласно соответствующим стандартам и требованиям, а также что производитель берет на себя ответственность за данный продукт», - сказала руководитель отдела безопасности товаров TTJA Яна Бальютис-Кютт.