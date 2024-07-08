Палестинцы в городе Газа говорят, что пережили одну из самых интенсивных израильских бомбардировок с начала войны между контролирующей анклав группировкой ХАМАС и Израилем 7 октября прошлого года, пишет Би-би-си.
Израильские войска обстреливают город Газа, танки снова входят в центральные районы
Сообщается, что колонны израильских танков приближаются к центру города с нескольких направлений.
Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям Газы говорит, что, по ее сведениям, имеются убитые и раненые, но пока к ним не получается добраться из-за боев в нескольких районах на востоке и западе города Газа.
Сообщается, что баптистская больница Аль-Ахли была эвакуирована, а ее пациенты доставлены в одно из немногих медицинских учреждений, еще функционирующих в этом районе, - переполненную индонезийскую больницу.
В преддверии штурма израильская армия издала распоряжение об эвакуации жителей нескольких кварталов в центре города.
Однако один из районов, который, по словам палестинцев, подвергся наиболее интенсивному наступлению, Тель аль-Хава, не был включен в приказ об эвакуации, размещенный в интернете вместе с картой арабским представителем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье вечером.
Один из жителей города Газа, Абдель Гани, сказал в беседе с Би-би-си: «Позади нас враг, а перед нами - море, куда нам идти?» Другие местные жители также пожаловались, что не знают, куда идти.
По их словам, остается только один путь - на север, в портовый район города Газа. Некоторые покинули указанные районы после получения приказа об эвакуации, но обнаружили, что район, в который они перебрались, тоже подвергается израильским бомбардировкам.
В Аль-Римале, расположенном чуть выше Тель-аль-Хавы в западной части города Газа, внештатный оператор, сотрудничающий с Би-би-си, рассказал, что не получил на свой телефон приказа об эвакуации, но позже признал, что его соседу сообщение было доставлено.
Вместе с семьей он покинул район и направился на север. Сейчас они находятся в портовом районе, но им, по его словам, не хватает предметов первой необходимости. Он говорит, что с трудом находит воду для своих детей.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем заявлении подтвердила, что в ночь на понедельник начала новую операцию в Тель аль-Хаве после получения разведданных об инфраструктуре и боевиках ХАМАС и союзного ему «Палестинского исламского джихада» в этом районе.
Военные также заявили, что проводят операцию в штаб-квартире агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA/БАПОР), расположенной в этой части города. Ранее Израиль и некоторые западные страны неоднократно заявляли, что инфраструктура БАПОР используется боевиками в военных целях, а некоторые работники агентства в Газе тесно сотрудничают с ХАМАС. В ООН отрицают эти обвинения.
ЦАХАЛ заявил, что гражданское население было заранее предупреждено о предстоящей операции и что для выхода людей из этого района открыт гуманитарный коридор.
Нынешнее израильское наступление в Газе происходит на фоне растущих надежд на то, что соглашение о прекращении огня наконец-то будет достигнуто.
Источники в ХАМАС заявили, что отказались от ключевого требования - что Израиль должен согласиться на перманентное прекращение огня в качестве предварительного условия для любого потенциального соглашения.
Переговоры возобновились и, как ожидается, продолжатся на этой неделе.
Но ожидания возможного прорыва в переговорах были несколько ослаблены заявлением офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором подчеркивается, что никакая сделка не должна помешать Израилю возобновить боевые действия в Газе, пока не будут достигнуты военные цели операции.
Ранее Нетаньяху неоднократно определял эти цели как полное искоренение ХАМАС, как в военном, так и в политическом плане.