Израильские войска обстреливают город Газа, танки снова входят в центральные районы

Сообщается, что колонны израильских танков приближаются к центру города с нескольких направлений.

Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям Газы говорит, что, по ее сведениям, имеются убитые и раненые, но пока к ним не получается добраться из-за боев в нескольких районах на востоке и западе города Газа.

Сообщается, что баптистская больница Аль-Ахли была эвакуирована, а ее пациенты доставлены в одно из немногих медицинских учреждений, еще функционирующих в этом районе, - переполненную индонезийскую больницу.

В преддверии штурма израильская армия издала распоряжение об эвакуации жителей нескольких кварталов в центре города.

Однако один из районов, который, по словам палестинцев, подвергся наиболее интенсивному наступлению, Тель аль-Хава, не был включен в приказ об эвакуации, размещенный в интернете вместе с картой арабским представителем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье вечером.

Палестинцы идут мимо обломков и поврежденных зданий в районе Туффа к востоку от города Газа 8 июля 2024 года. Фото: AFP

Палестинцы эвакуируются из города Газа. Фото: AFP

Один из жителей города Газа, Абдель Гани, сказал в беседе с Би-би-си: «Позади нас враг, а перед нами - море, куда нам идти?» Другие местные жители также пожаловались, что не знают, куда идти.

По их словам, остается только один путь - на север, в портовый район города Газа. Некоторые покинули указанные районы после получения приказа об эвакуации, но обнаружили, что район, в который они перебрались, тоже подвергается израильским бомбардировкам.

Фотография, сделанная из Нусейрата в центральной части сектора Газа, показывает клубы дыма во время израильской бомбардировки города Газа 8 июля 2024 года. Фото: AFP