Франция на автопилоте. Макрон остановил крайне правых, но загнал страну в политический тупик

«Во Франции растет запрос на суверенную, отвечающую национальным интересам внешнюю политику, на избавление от диктата США и ЕС, - заявил представитель МИД РФ Андрей Настасьин. - Французским властям невозможно будет игнорировать эти фундаментальные сдвиги в настроениях подавляющего большинства сограждан».

Явно не ожидавшая такой «поддержки» Ле Пен немедленно назвала это провокацией и вмешательством в выборы.

Общее настроение по итогам голосования наиболее емко обрисовал польский премьер Дональд Туск.

«В Париже - восторг, в Москве - разочарование, в Киеве - облегчение. Достаточно, чтобы быть счастливым в Варшаве», - написал он в соцсети Х.

Но не исключено, что это облегчение преждевременное.

«Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона выступает против того, что она называет «эскалацией» с Россией, а его самого, так же, как и Марин Ле Пен, неоднократно обвиняли в симпатиях к Путину.

В феврале Меланшон говорил, что «настало время вести переговоры о мире в Украине с взаимными условиями безопасности», и последовательно выступал против отправки Киеву современного оружия.

Поддержка Украины - один из многих вопросов, по которым в «Новом народном фронте» нет единства. Социалистическая партия Рафаэля Глюксманна, входящая в левый альянс, выступает за продолжение поддержки Киева.

По мнению Летиции Ланглуа, политолога из Университета Анжера, Глюксманн и его партия могут сыграть важную роль в создании проукраинской коалиции в новом парламенте, поскольку, по ее мнению, «внутри Франции есть консенсус по поводу поддержки Украины и защиты ценностей демократии от агрессивной и тиранической страны».