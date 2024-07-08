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Авария на заправке: пьяный водитель врезался в колонку Olerex

Мерле Ралльманн
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Водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию на заправке Olerex.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию на заправке Olerex. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

В первые часы воскресенья водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил необычную аварию на заправке Olerex в Пярну, в районе Юлейыэ.

Авария произошла в 2:08 на Таллиннском шоссе, 95, где 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял контроль над автомобилем Mercedes-Benz GL. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леэни Алмосен, автомобиль двигался по улице Эхитаяте в сторону Таллинна, но не справился с управлением на повороте и врезался в колонку на заправке Olerex.

Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и покрыли абсорбентом вытекшие жидкости.

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