Авария на заправке: пьяный водитель врезался в колонку Olerex

Авария произошла в 2:08 на Таллиннском шоссе, 95, где 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял контроль над автомобилем Mercedes-Benz GL. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леэни Алмосен, автомобиль двигался по улице Эхитаяте в сторону Таллинна, но не справился с управлением на повороте и врезался в колонку на заправке Olerex.