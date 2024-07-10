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Нападение в подъезде: двум детям нанесли более 30 ударов ножом

София Солдатенко Екатерина Чернова
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Райли Сепп на фоне подъезда, где произошло нападение. Фотографии детей иллюстративные.
Райли Сепп на фоне подъезда, где произошло нападение. Фотографии детей иллюстративные. Фото: Коллаж Rus.Postimees

В десятом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о преступлении, которое потрясло всю Эстонию: в подъезде многоквартирного дома было совершено нападение на двух детей. Их ударили ножом 32 раза.

1 марта 2021 года около 17.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что на лестничной клетке многоквартирного дома на улице Калеви в Выхма найдены двое окровавленных детей. У них были раны по всему телу. Юных жертв нападения обнаружила соседка, которая услышала шум, вышла в подъезд, увидела раненых детей, позвонила на номер 112 и оказала пострадавшим первую помощь.

Нападение произошло в городе Выхма, в расположенном на улице Калеви пятиэтажном доме.
Нападение произошло в городе Выхма, в расположенном на улице Калеви пятиэтажном доме. Фото: Elmo Riig

Позднее станет известно, что жертвами стали два брата. Старшего ребенка, которому на тот момент было десять лет, ударили ножом 17 раз, а младшего, которому было восемь лет, - 15 раз.

Детям потребовалась не одна операция, всю ночь хирурги боролись за их жизни

Мальчиков положили на носилки и в тяжелом состоянии они были доставлены в Клинику Тартуского университета. Им потребовалась не одна операция, всю ночь хирурги боролись за их жизни. К утру следующего дня они были в стабильном состоянии в палате интенсивной терапии.

Галерея: место преступления сразу после нападения

Дело получило широкий общественный резонанс. Вся Эстония опешила: как мог кто-то так поступить с детьми?

Как потом выяснится, на самом деле жертв в этом трагическом инциденте могло быть и больше

Нападавшей оказалась жительница первого этажа этого же подъезда 37-летняя Райли Сепп. После нападения на детей она вернулась к себе в квартиру. Взрослые, которые увидели в подъезде тяжелораненых детей, выломали дверь квартиры Сепп, но к тому времени ее там уже не было.

Взрослые, которые увидели в подъезде тяжелораненых детей, выломали дверь квартиры Сепп и ее спутника жизни. На следующее утро дверь была отремонтирована.
Взрослые, которые увидели в подъезде тяжелораненых детей, выломали дверь квартиры Сепп и ее спутника жизни. На следующее утро дверь была отремонтирована. Фото: Elmo Riig

Она выпрыгнула с балкона. Видимо, пыталась сбежать, но не смогла этого сделать, поскольку повредила ногу. В итоге Сепп так и осталась сидеть под своим балконом. Там полицейские и задержали ее.

Как потом выяснится, на самом деле жертв в этом трагическом инциденте могло быть и больше.

Райли Сепп в зале суда.
Райли Сепп в зале суда. Фото: EVE NAABER

О том, что стало причиной жуткого нападения, как неравнодушная жительница дома фактически вырвала детей из лап смерти, какое наказание получила нападавшая и почему она не перестала совершать преступления даже в тюрьме, слушайте в десятом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

В ноябре 2021 года министр юстиции Марис Лаури наградила девушку по имени Эли Бергманн знаком отличия за гражданскую смелость. Эли была той самой соседкой, которая нашла мальчиков в тяжелом состоянии на лестничной площадке и позвонила в скорую. До приезда медиков она под руководством диспетчера оказывала детям первую помощь.
В ноябре 2021 года министр юстиции Марис Лаури наградила девушку по имени Эли Бергманн знаком отличия за гражданскую смелость. Эли была той самой соседкой, которая нашла мальчиков в тяжелом состоянии на лестничной площадке и позвонила в скорую. До приезда медиков она под руководством диспетчера оказывала детям первую помощь. Фото: Mihkel Maripuu

Также в этом выпуске ведущие обсудят еще один чудовищный инцидент, который произошел всего за несколько месяцев до нападения в Выхма: 5 января 2021 года проживавший на первом этаже многоквартирного дома в Ласнамяэ 80-летний мужчина, которому мешал шум из квартиры сверху, отправился к своей 36-летней соседке, позвонил в дверь, а затем, когда хозяйка ему открыла, трижды выстрелил из незарегистрированного револьвера. Свидетелями убийства стали ее двое детей.

Дом в Ласнамяэ, где мужчина застрелил мать двоих детей. 
Дом в Ласнамяэ, где мужчина застрелил мать двоих детей. Фото: Mihkel Maripuu

Расскажите нам о том, что случалось с вами

Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.

Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ, судебные дела.

Озвучивали: Анита Авакова, Инна Мельникова, Иван Скрябин и Павел Соболев.

Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?

Помощь рядом

Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.

Другие полезные телефоны помощи:

  • Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
  • Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
  • Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
  • НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
  • Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
  • Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.
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