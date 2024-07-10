Нападение в подъезде: двум детям нанесли более 30 ударов ножом

Взрослые, которые увидели в подъезде тяжелораненых детей, выломали дверь квартиры Сепп и ее спутника жизни. На следующее утро дверь была отремонтирована. Фото: Elmo Riig

Она выпрыгнула с балкона. Видимо, пыталась сбежать, но не смогла этого сделать, поскольку повредила ногу. В итоге Сепп так и осталась сидеть под своим балконом. Там полицейские и задержали ее.

Как потом выяснится, на самом деле жертв в этом трагическом инциденте могло быть и больше.

Райли Сепп в зале суда. Фото: EVE NAABER

О том, что стало причиной жуткого нападения, как неравнодушная жительница дома фактически вырвала детей из лап смерти, какое наказание получила нападавшая и почему она не перестала совершать преступления даже в тюрьме, слушайте в десятом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

В ноябре 2021 года министр юстиции Марис Лаури наградила девушку по имени Эли Бергманн знаком отличия за гражданскую смелость. Эли была той самой соседкой, которая нашла мальчиков в тяжелом состоянии на лестничной площадке и позвонила в скорую. До приезда медиков она под руководством диспетчера оказывала детям первую помощь. Фото: Mihkel Maripuu

Также в этом выпуске ведущие обсудят еще один чудовищный инцидент, который произошел всего за несколько месяцев до нападения в Выхма: 5 января 2021 года проживавший на первом этаже многоквартирного дома в Ласнамяэ 80-летний мужчина, которому мешал шум из квартиры сверху, отправился к своей 36-летней соседке, позвонил в дверь, а затем, когда хозяйка ему открыла, трижды выстрелил из незарегистрированного револьвера. Свидетелями убийства стали ее двое детей.

Дом в Ласнамяэ, где мужчина застрелил мать двоих детей. Фото: Mihkel Maripuu

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