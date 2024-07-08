В Литве около 1000 евреев требуют компенсации за отобранное во время оккупации имущество

Как сообщает Литовский национальный вещатель RLT, еврейская организация Литвы The Good Will Foundation получила 951 заявление на финансовую компенсацию за незаконно отобранную недвижимость во время тоталитарных оккупаций.

«Заявки находятся на стадии рассмотрения», - сообщил фонд BNS.

По словам фонда, оценка состоит из трех этапов: сначала проверяется допустимость заявок, затем их обсуждает комиссия, и, наконец, решение принимает руководство организации.

Поскольку заявки еще не были оценены, фонд не может сказать, сколько денег потребуется для компенсации.

Максимальная сумма, которая может быть выделена на отдельные заявки от евреев или их наследников, составляет до десяти миллионов евро.

Заявления и подтверждающие документы должны были быть поданы до конца прошлого года, и компенсация должна быть выплачена равными частями не позднее 1 июля 2025 года.

В 2023 году Литва завершила выплату в размере 37 миллионов евро за экспроприированное имущество еврейских религиозных общин.

Нацисты уничтожили около 90 процентов еврейского населения Литвы, численность которого составляла 208 000 человек, в период с 1941 по 1944 годы.