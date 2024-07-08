Деньги и бутылка алкоголя: психиатра обвиняют в приеме взяток

Не разглашая имени подозреваемой, прокуратура сообщает, что врачу предъявлено обвинение в участии в двух преступных деяниях.

Она совершила неправомерный прием материальных ценностей. Врач взяла в общей сложности 400 евро и бутылку алкоголя.

В одном случае «благодарность» врачу дал сам пациент, а в другом - родственник пациента. В обоих случаях речь идет о пожилых пациентах.

В ходе досудебного расследования не подтверждено, что психиатрические диагнозы, поставленные кому-либо из двух указанных выше пациентов, были фальшивыми и что взятка была передана за совершение незаконных действий.

При таких обстоятельствах лица, которые вручали материальные блага, не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Фактически это означает, что врач сама не требовала никаких подарков и не фальсифицировала диагноз после получения благ, подтвердили в прокуратуре.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), инициировавшее уголовное дело против врача, ранее утверждало, что медик получала незаконные блага в обмен на постановку психиатрических диагнозов и указание их в медицинских документах.

В KNAB заявили, что в результате этих преступных действий двое пациентов получили заключение об освобождении от сдачи экзамена на знание государственного языка по состоянию здоровья.