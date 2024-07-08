Печальный конец: жизнь тигра Боцмана, перенесшего операцию, спасти не удалось

Перевод: Валерия Ермакова

Опухоль брюшной стенки была обнаружена во время медицинского осмотра 13-летнего Боцмана в Любляне перед его возвращением в Таллинн.

Сегодня утром компьютерная томография Боцмана показала, что его злокачественную опухоль можно оперировать. Операция прошла во второй половине дня, и ветеринарам удалось удалить опухоль. Боцман находился под наркозом шесть часов, из которых сложнейшая операция длилась два с половиной часа.

«Во время восстановления после наркоза у Боцмана возникли серьезные осложнения, и его пришлось реанимировать. Ветеринары и парамедики реанимировали Боцмана около получаса, но не смогли вернуть его к жизни», - передает пресс-служба Таллиннского зоопарка.

По словам директора Таллиннского зоопарка Каупо Хейнма, Боцманом занимались лучшие из лучших профессионалов. «Искренняя благодарность ветеринарам Эстонского университета естественных наук Райнеру Хыйму, Антсу Куксу, Кайе Охманн и ассистенту Кюльви Оаго, ветеринарам зоопарка во главе с главным ветеринаром Александром Семеновым, врачу Тартуской скорой помощи Карлу Оливеру Томсону и оперативному руководителю Каарелю Лехтоя, а также анестезиологу Северо-Эстонской региональной больницы Оскару Аппельбергу. Благодарю за оказанную помощь также Департамент полиции и погранохраны. Мои искренние соболезнования работавшим с Боцманом сотрудникам, остальным работникам зоопарка и всем его поклонникам, которым этот одновременно величественный и в то же время милый амурский тигр стал близок», - сказал Хейнма.