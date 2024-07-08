Обитавший в Таллиннском зоопарке 13-летний амурский тигр Боцман не вышел из наркоза после операции по удалению злокачественной опухоли.
Печальный конец: жизнь тигра Боцмана, перенесшего операцию, спасти не удалось
Перевод: Валерия Ермакова
Опухоль брюшной стенки была обнаружена во время медицинского осмотра 13-летнего Боцмана в Любляне перед его возвращением в Таллинн.
Сегодня утром компьютерная томография Боцмана показала, что его злокачественную опухоль можно оперировать. Операция прошла во второй половине дня, и ветеринарам удалось удалить опухоль. Боцман находился под наркозом шесть часов, из которых сложнейшая операция длилась два с половиной часа.
«Во время восстановления после наркоза у Боцмана возникли серьезные осложнения, и его пришлось реанимировать. Ветеринары и парамедики реанимировали Боцмана около получаса, но не смогли вернуть его к жизни», - передает пресс-служба Таллиннского зоопарка.
По словам директора Таллиннского зоопарка Каупо Хейнма, Боцманом занимались лучшие из лучших профессионалов. «Искренняя благодарность ветеринарам Эстонского университета естественных наук Райнеру Хыйму, Антсу Куксу, Кайе Охманн и ассистенту Кюльви Оаго, ветеринарам зоопарка во главе с главным ветеринаром Александром Семеновым, врачу Тартуской скорой помощи Карлу Оливеру Томсону и оперативному руководителю Каарелю Лехтоя, а также анестезиологу Северо-Эстонской региональной больницы Оскару Аппельбергу. Благодарю за оказанную помощь также Департамент полиции и погранохраны. Мои искренние соболезнования работавшим с Боцманом сотрудникам, остальным работникам зоопарка и всем его поклонникам, которым этот одновременно величественный и в то же время милый амурский тигр стал близок», - сказал Хейнма.
Александр Семенов, главный ветеринар Таллиннского зоопарка, утверждает, что для Боцмана было сделано все возможное. «Как врач, вы всегда хотите сделать добро животному. Размер злокачественной опухоли, выявленной при компьютерной томографии, был большим, и прогноз для жизни Боцмана был коротким. Если бы не удалить опухоль, боль бы усилилась. Ветеринарный совет решил дать Боцману шанс. Операция, проведенная утром, была длительной и, к сожалению, организм животного ее не выдержал», - сказал он.
Амурский тигр Боцман родился 7 мая 2011 года в Московском зоопарке в помете диких амурских тигров.
В Таллиннский зоопарк его привезли в декабре 2012 года, и он прожил здесь шесть лет.
У Боцмана не было партнера в Таллиннском зоопарке, и поэтому координатор Европейской программы по исчезающим видам решил в конце 2018 года временно перевести его в зоопарк Злин-Лешна в Чехии для участия в программе разведения. В 2019 году Боцман стал отцом троих тигрят. Затем, по решению координатора, его отправили в зоопарк Parco Natura Viva в Италии, где в 2020 году он также стал отцом троих тигрят.
С 2021 года Боцман живет в зоопарке столицы Словении, Любляне, где его третьей партнершей стала тигрица Данута (также известная как Вита). В 2023 году у Боцмана и Дануты родились семь тигрят: шесть самцов и одна самка.
Напомним, что только в июне застройщик передал Таллиннскому зоопарку недавно построенную Долину тигров, в которой была создана максимально аутентичная для животных природная среда, где в сравнении с прежними значительно улучшены условия обитания. Там разместились вернувшиеся из Люблянского зоопарка амурские тигры Боцман и Данута.