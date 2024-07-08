Нас ожидает очень теплая погода

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По регионам туманы. Ветер переменных направлений, 1-7, на северном побережье западных направлений до 9 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7, на побережье бриз до 10 м/с, вечером ветер восточных направлений. Температура воздуха 22-26, на побережье до 20 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12-19 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. В материковой части страны погода без осадков. На острова придет зона кратковременных дождей и гроз, которая к вечеру перейдет на запад материковой части страны, местами осадки сильные. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 24-29, на побережье островов около 20 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы и сильные осадки. Ветер южных направлений, 3-9, до полуночи юго-восточный порывами до 12 м/с, после полуночи начиная с островов сменит направление на западное. Температура воздуха 16-20 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. В материковой части страны по многим регионам кратковременные дожди, местами грозы и сильные осадки. Во второй половине дня начиная с запада страны облачность рассеется и осадки станут реже. Ветер западных направлений, 3-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха 20-26 градусов тепла.