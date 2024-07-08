Пострадавшая от ракетного удара киевская детская больница нуждается в пожертвованиях

«Страдания украинских детей требуют общей поддержки эстоноземельцев, - сказал председатель совета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Янек Мягги. - Мы вместе с щедрыми донорами Фонда поддержки Таллиннской детской больницы уже раньше передали в поддержку той же детской больницы 270 тысяч евро, но теперь потребность в помощи гораздо выше. В военных условиях, где невозможно гарантировать первую помощь и плановое лечение, отчаяние и страдания тем сильнее. Постараемся вместе помочь тем, кто сейчас не может помочь себе сам».

«Мы в шоке и хотим помочь киевской детской больнице, насколько это возможно в данной ситуации, - сказала глава Фонда поддержки Инна Крамер. - Это ужасная трагедия - погибли и пострадали невинные дети, прикованные к больничным койкам. Невозможно осознать подобную жестокость. Мы должны максимально помочь детям и сотрудникам киевской детской больницы».

По словам Крамер, пока точно не известны количество погибших и пострадавших, масштаб разрушений и список потребностей больницы.

«Мы начнем с того, что соберем пожертвования и подставим плечо для отправки повседневного медицинского оборудования, лекарств и медицинских приборов в Киев. Для этого мы просим помощи у наших доноров. Мы также очень надеемся, что возможность оказать поддержку найдут наши прошлые партнеры по сотрудничеству из различных предприятий. Наше контактное лицо в Ассоциации украинских организаций в Эстонии сейчас в пути из Киева в Эстонию, в течение ближайших дней мы рассчитываем получить подробную информацию о самых критических потребностях», - сказала она.

В 2022 году Фонд поддержки Таллиннской детской больницы отправил в «Охматдет» две крупных партии помощи с различным медицинским оборудованием на общую сумму более 270 тысяч евро. Фонд также отправил тогда игрушки и сладости для пациентов больницы.

Пожертвование в поддержку «Охматдета» можно перевести на банковские счета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы или через сайт Фонда поддержки.

Номера счетов пожертвований в банках от Фонда поддержки Таллиннской детской больницы: Swedbank: EE142200221001137609 SEB: EE481010220026847017 Luminor: EE921700017000265265 LHV: EE677700771001364621 Coop Pank: EE614204278617991000 Получатель: Tallinna Lastehaigla Toetusfond Пояснение к платежу: Kiievi lastehaigla