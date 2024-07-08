На восточной границе Эстонии произошел ряд нарушений

5 июля пограничники Нарвы обнаружили, что человек перелез через ограду на железнодорожном мосту. Пограничники задержали гражданина Эстонии и назначили ему штраф в 200 евро, передал пресс-секретарь Идаской префектуры.

6 июля пограничники выявили незаконное пересечение временной контрольной линии на реке Нарве на направлении из Эстонии в Россию и назад в Эстонию. Управлявшему маломерным судном назначили штраф в 200 евро.

На выходных граждане Польши, не согласовав свои действия с полицией, запустили в зоне пограничного режима дрон. Пограничники связались с нарушителями и назначили им штрафы в 80 евро.

7 июля в 2:30 ночи на Нарвском погранпункте через ограду на мосту Дружбы перелез из России в Эстонию гражданин Германии, которого задержала погранохрана Эстонии. После производственных действий его впустили в Эстонию.