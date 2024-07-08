Что если Байден выйдет из президентской гонки: плюсы и минусы для демократов

Непопулярность Байдена может повлиять и на шансы демократов на выборах на другие должности, которые пройдут одновременно с президентскими.

«Сегодня ли, завтра ли, когда-то на этой неделе, но мы увидим значительное давление со стороны членов Конгресса, которые скажут, что с их точки зрения такая ситуация нас устраивать не может», - сказал в интервью Fox News бывший конгрессмен из Огайо Тим Райан.

Минусы: слишком много неизвестных

Джилл Байден (на фото справа) и Джо Байден поднимаются по трапу самолета 7 июля 2024 года Фото: Reuters

В Демократической партии также есть точка зрения, что любой новый кандидат может нести с собой не только преимущества, но и серьезные риски.

Если представить, что президент согласится выйти из гонки, что произойдет после этого, неясно: кто может его заменить, как одобрить такую кандидатуру от лица всей партии и, самое главное, как этот кандидат выступит против Трампа?

Несколько союзников Байдена в последние дни указывали на то, что президент, в отличие от других, доказал свою способность побеждать Трампа.

«Байден стар, - признал с высоты своих 82 лет сенатор Берни Сандерс в интервью CBS в воскресенье. - Он не так четко формулирует, как когда-то. Хотел бы я, чтобы он мог взбежать по ступенькам трапа президентского самолета. А он не может. Но нам нужно фокусироваться на политике - чья политика принесла и еще принесет пользу огромному большинству людей в стране».