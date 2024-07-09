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В Тартумаа в ДТП погиб человек

BNS
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Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В понедельник поздно вечером в Тартумаа произошла тяжелая авария, в которой погиб 50-летний мужчина, сообщили в полиции.

В 22.33 поступило сообщение о столкновении лося и легкового автомобиля на 105-м км шоссе Йыхви - Тарту - Валга. В результате столкновения погиб управлявший Škoda 50-летний мужчина, а также выбежавший на дорогу лось. В автомобиле также находилась пассажирка, 49-летняя женщина, которую после оказания первой помощи отвезли домой.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что водитель Škoda обгонял другой автомобиль и в это время столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем.

«Второй автомобиль получил небольшие повреждения, люди не пострадали», - сказал Вирк.

С начала года в ДТП погибли 26 человек.

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