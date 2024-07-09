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За неделю резко выросло количество украинских беженцев, запросивших временную защиту в Эстонии

rus.postimees.ee
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Украинские военные беженцы.
Украинские военные беженцы. Фото: DANIEL MIHAILESCU

В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 104 военных беженцев из Украины, сообщает Rus.ERR.

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 22,3%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 7 июля в Эстонии временная защита распространяется на свыше 32 500 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 28 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.

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