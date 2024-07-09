В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 104 военных беженцев из Украины, сообщает Rus.ERR.
За неделю резко выросло количество украинских беженцев, запросивших временную защиту в Эстонии
По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 22,3%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
По состоянию на 7 июля в Эстонии временная защита распространяется на свыше 32 500 военных беженцев.
Также на прошлой неделе 28 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.