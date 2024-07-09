В связи с изменением Закона о дорожном движении, со вторника, 9 июля, меняются предупредительные штрафы за неправильную парковку.
Со вторника в Таллинне значительно повышаются штрафы за неправильную парковку
По сообщению Таллиннской муниципальной полиции (МуПо), штраф за парковку в запрещенном месте или с нарушением предусмотренного порядка или способа парковки составит 40 евро.
В том случае, если неправильно припаркованное средство транспорта представляет опасность для других участников движения или существенно мешает движению, штраф будет составлять 80 евро.