Вт, 9.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Со вторника в Таллинне значительно повышаются штрафы за неправильную парковку

BNS
Copy
Припаркованные на газоне автомобили.
Припаркованные на газоне автомобили. Фото: Taavi Sepp

В связи с изменением Закона о дорожном движении, со вторника, 9 июля, меняются предупредительные штрафы за неправильную парковку.

По сообщению Таллиннской муниципальной полиции (МуПо), штраф за парковку в запрещенном месте или с нарушением предусмотренного порядка или способа парковки составит 40 евро.

Читайте также

В том случае, если неправильно припаркованное средство транспорта представляет опасность для других участников движения или существенно мешает движению, штраф будет составлять 80 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх