Два противника за день: Лаял отлично выступил на Уимблдоне

Лаял (ATP 269) участвует в теннисном турнире ATP Challenger 75 в Виннипеге, где, как и на Уимблдоне, ему удалось выйти в основной турнир через квалификацию.

Лаял волей судьбы в первом туре квалификации встретился с американским теннисистом Райаном Сеггерманом (ATP 475). Матч начался в ночь на понедельник, но из-за дождя был прерван со счетом 6:3, 6:7(5).

Игра продолжилась во вторник, и Лаял быстро его завершил, одержав победу за 36 минут, счетв решающем сете составил 6:0.

Спустя несколько часов эстонский теннисист в решающем матче квалификации уже играл с японцем Хироки Мория (ATP 413). Лаял выиграл матч со счетом 6:3, 6:1 и обеспечил себе место в основной таблице виннипегского турнира.

Там он встретится с австралийцем Филипом Секуличем (ATP 241), с которым он также играл на турнире в Кванджу в апреле. Тогда победный счет Лаяла был 7:6(4), 6:4.

Даниил Глинка (ATP 419) также принял участие в квалификации к турниру в Виннипеге, но в первом раунде проиграл 5:7, 3:6 американцу Куинну Вандекастилу (ATP 588).