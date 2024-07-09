Площадь выращивания картофеля в Эстонии меньше, чем когда-либо раньше

Ведущий аналитик Департамента статистики Эге Кирс отметила, что картофель выращивается на 3200 гектарах, из которых согласно расчетам 250 гектаров выращивается в домашних хозяйствах. «Еще десять лет назад картофель выращивался на площади почти в два раза больше, т. е. на 6300 гектарах, а 20 лет назад - на площади в целых пять раз больше», - уточнила Кирс.

Согласно первоначальным данным, зерновые выращиваются на 350 000 гектарах, что на 1% меньше, чем в 2023 году. Пшеница выращивается на 173 300 гектарах, ячмень - на 95 300, овес - на 48 300 и рожь - на 18 300 гектарах. Площадь выращивания ячменя уменьшилась на 15%, площадь выращивания овса при этом увеличилась на 35%, площадь ржи - на 8%. По сравнению с прошлым годом озимых зерновых культур было посеяно меньше, яровых - больше.

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Согласно первоначальным данным, бобовые растения выращиваются на 60 500 гектарах, что на 13% больше, чем годом ранее. Это является наибольшей площадью бобовых за последние семь лет. Площадь рапса и масличной репы по сравнению с 2023 годом уменьшилась на 23% и в этом году составила 60 200 гектаров. Сокращение площади под рапс и масличную репу обусловлено значительным уменьшением озимых рапса и масличной репы.

Площадь выращивания клубники в этом году составила 530 гектаров, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Площадь под плодовые деревья и ягодные сады составляет 3900 гектаров, что на 2% меньше, а площадь под овощи, выращиваемые в открытом грунте, - 1650 гектаров, что на 5% больше, чем в прошлом году. Увеличилась площадь под листовую свеклу и другие менее распространенные овощные культуры.

Первоначальные данные о площадях выращивания основаны на зарегистрированных в PRIA на конец июня площадях сельскохозяйственных культур. Кроме того, к используемым сельскохозяйственным землям относятся также 2900 гектаров (0,3%) площади, используемой для выращивания сельскохозяйственной продукции в садовых участках.