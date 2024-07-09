Нотариусы: сделок с недвижимостью становится меньше

В первом полугодии в Эстонии состоялось 31 320 сделок с недвижимостью, сообщила Нотариальная палата. Это на 5% меньше, чем в тот же период 2023 года.

Заметнее всего количество сделок сократилось на Хийумаа (35%), в Пылвамаа (19%) и Валгамаа (16%).

Оживленнее, чем год назад, рынок недвижимости оказался в трех уездах – в Ярвамаа, здесь количество сделок больше на 9%, в Ида-Вирумаа (на 5%) и на Сааремаа (на 3%).

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