Семья стала «экстремистским объединением», прокуратура может распустить парламент и шесть лет тюрьмы за спектакль. Обзор событий в России

Более того, лидер «Штаба Навального» в Томске Ксения Фадеева тогда же чуть было не стала спикером Думы - за нее проголосовали 15 депутатов, за победившего в итоге «единоросса» - всего на 4 голоса больше.

С началом войны Думу Томска стали громить. Ксения Фадеева, которая не уехала из России несмотря на очевидные угрозы, получила девять лет за участие в деятельности «экстремистского объединения» - тех самых «Штабов Навального».

Ряд ее коллег уехали из России, кого-то лишили мандата. В результате из 37 мест сегодня пустует 4, еще 4 места принадлежит либеральной партии «Яблоко», еще три депутата - независимые. Поэтому нужное количество голосов для изменения городского устава собрать никак не получается.

Первый раз пробовали в июне. Второй раз - в начале июля. Оба раза от силы удалось собрать 23 голоса «за» при необходимых 25. Пробовать можно еще сколько угодно раз, но к ноябрю решение нужно принять (городам нужно изменить свои уставы в течение полугода после принятия поправок в федеральное законодательство).

Если и к ноябрю не получится, то прокуратура будет должна распустить городской парламент. Это будет первым таким случаем в России. Тоже довольно неожиданным.

Новое-старое «театральное дело»

Зато довольно ожидаемым (к несчастью!) стал приговор Евгении Беркович и Светлане Петрийчук, о деле которых я уже рассказывал в мае. Чуда не произошло.