Правозащитники: мирные протесты в Европе систематически ограничиваются

В докладе о ситуации с правом на протест в 21 стране Европы, опубликованном во вторник, 9 июля, говорится, что мирные демонстранты подвергаются стигматизации, криминализации и нападениям.

Правозащитники констатируют распространенную по всему континенту практику репрессивных законов, применение ненужной или чрезмерной силы, произвольные аресты и судебные преследования, а также необоснованные или дискриминационные ограничения. Кроме того, отмечается все более широкое использование инвазивных технологий наблюдения, которое приводит к систематическому ограничению права на протест.

«Исследование Amnesty рисует крайне тревожную картину общеевропейского наступления на право на протест. По всему континенту власти очерняют, препятствуют, сдерживают и незаконно наказывают людей, которые мирно протестуют», - заявила генеральный секретарь AI Аньес Калламар.

Борьба с гражданским неповиновением

Согласно докладу, в период с 2020 года по сентябрь 2023 года было зафиксировано множество случаев чрезмерного или неоправданного применения силы полицией во время протестов, в том числе инциденты, равносильные пыткам. Исследование также выявило случаи безнаказанности или отсутствия подотчетности полиции как минимум в 13 из 21 европейской страны, включая Германию, Францию, Италию, Швейцарию, Великобританию и Турцию.

Правозащитная организация также раскритиковала тенденцию к диффамации протестов и усиливающееся представление мирного гражданского неповиновения как угрозы общественной безопасности и порядку. Например, власти Германии, Италии, Испании и Турции называют климатических активистов экотеррористами или преступниками, отмечает AI. При этом в их отношении используются положения, имеющие отношение к терроризму, и законы, касающиеся борьбы с организованной преступностью и защиты национальной безопасности.

Авторы доклада также подвергли критике превентивные меры в Германии, Италии и Великобритании. Они позволили запрещать людям посещать определенные места или заниматься какой-либо деятельностью в будущем, а в некоторых случаях даже задерживать их, чтобы помешать им участвовать в акциях гражданского неповиновения.