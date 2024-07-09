Обнаружена новая масштабная угроза кибербезопасности, первопричиной которой является человек

Ошибки программистов при создании ссылок чреваты не только перенаправлением пользователей на фишинговые или мошеннические сайты. Перехваченный трафик может быть перенаправлен в различные ловушки, включая вредоносные скрипты, дезинформацию, оскорбительный контент, вирусы и другие будущие аферы.

Более полумиллиона доменов-призраков

Используя высокопроизводительные кластеры компьютеров, мы обработали всю просматриваемую веб-страницу. Такого масштаба исследования еще не проводилось: в общей сложности было проанализировано более 10 000 жестких дисков данных.

В процессе работы было обнаружено более 572 000 доменов-призраков. Уязвимые для взлома гиперссылки, указывающие на них, были обнаружены на многих надежных сайтах. По иронии судьбы, в их число входило программное обеспечение, предназначенное для обеспечения соблюдения законов о конфиденциальности на веб-сайтах.

Экспертам удалось выяснить, какие ошибки вызывают эти уязвимости, и разделили их по категориям. Большинство из них были вызваны опечатками, но был обнаружен и другой тип уязвимости, созданный программистами: домены-пустышки.

Когда программисты разрабатывают сайт, у которого еще нет определенного домена, они часто вставляют ссылки на призрачный домен, предполагая, что эти ссылки будут исправлены позже.

Оказалось, что это часто встречается в учебниках по дизайну сайтов, где эстетические компоненты сайта покупаются у другого программиста, а не разрабатываются собственными силами. При последующей установке инструмента дизайна на сайт домены-призраки не обновляются, что делает ссылки пригодными для взлома.