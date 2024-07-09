Департамент транспорта в июле установит две камеры контроля скорости на новые постоянные места. Камеры будут перенесены, так как их текущие местоположения на второстепенных дорогах не выполняют своей функции.
ВНИМАНИЕ ⟩ Изменится местоположение камер контроля скорости
Одна камера в настоящее время находится на шоссе Козе-Арду в Козе, а другая на шоссе Мустла-Выыбу-Отику в Пуйатузе.
Камеры не начнут работать сразу, сначала будут проведены настройки, а организация движения будет приведена в соответствие с новыми условиями. Департамент транспорта проинформирует водителей о запуске новых камер контроля скорости.
Новые местоположения камер контроля скорости:
- Шоссе Таллинн-Пярну-Икла, км 142,8, направление Икла-Пярну
- Шоссе Таллинн-Пярну-Икла, км 142,6, направление Пярну-Икла