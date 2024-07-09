После первой недели работы камер контроля скорости на Рейди-теэ в Таллинне полиция выписала водителям 545 штрафов за нарушение скоростного режима, пишет Rus.ERR.
Пугающие цифры: за неделю работы фоторадаров на Рейди-теэ было выписано огромное количество штрафов
По оценке представителя Департамента полиции и пограничной охраны Тоомаса Паапа, 545 штрафов, выписанных за первую неделю, - это большое количество для одного перекрестка.
«Чем выше скорость, тем больше ограничено поле зрения водителя и тем больше времени и метров требуется, чтобы остановить автомобиль, например, при появлении неожиданного препятствия на дороге. Каждый дополнительный километр, добавленный к предельно допустимой скорости движения, увеличивает вероятность попадания в аварию и усугубляет возможные травмы. Безусловно, 545 штрафных уведомлений - это большое число», - сказал Паап.