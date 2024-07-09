ВИДЕО На борту самолета Ryanair произошла большая драка

Во время вечернего рейса из Агадира в Лондон Станстед произошел конфликт между двумя семьями. Все началось, когда пассажир попросил одну из пассажирок пересесть, чтобы он мог сидеть рядом с женой и детьми. Она отказалась, что привело к угрозам. После взлета ее муж вмешался и началась драка между двумя пассажирами, в то время как сотрудники Ryanair пытались остановить потасовку, пишет The Sun.

Британец, летевший этим же рейсом, сказал: «Они пытались избить друг друга. Одна из семей была частью большой группы, и другие пассажиры из этой группы начали вмешиваться. У одной из пассажирок случилась паническая атака из-за происходящего. Она кричала, дети плакали», - сказал он.

Через 36 минут полета самолет совершил незапланированную посадку в Марракеше. Марокканская полиция вывела девять участников потасовки. В это время одному из пассажиров стало плохо, и ему потребовалась кислородная маска. Медики на земле признали его непригодным для полета, но он отказался покинуть самолет и оскорблял бортпроводников, пока его не вывела полиция, пишет The Sun.

На хаотичной записи с мобильного телефона слышно, как он говорит: «Они думают, что я террорист. Они привели сюда всю армию, чтобы меня забрать. Дайте мне мой чертов багаж. Я тебе челюсть сломаю, братан». Другие пассажиры умоляли его покинуть самолет.

Высадка нарушителей заняла более двух часов, и экипаж превысил разрешенные летные часы. Оставшиеся двести пассажиров были отправлены в отель на ночь, а утренний рейс в Лондон был отменен. Они прибыли в Станстед только вечером в четверг, пишет издание.

Когда экипаж наконец прибыл на обратный рейс, пассажиры снимали их и освистывали, пишет The Sun.

Представитель Ryanair подробно описал все произошедшее на борту, заявив, что ситуация вышла из под контроля. «Мы искренне извиняемся перед пассажирами за такой поворот событий и последующую задержку рейса, вызванную небольшой группой деструктивных пассажиров. Ситуация была вне контроля Ryanair», - написал он.