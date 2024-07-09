Адвокатское бюро Rask от имени родителей из поселка Тойла в Ида-Вирумаа добивается в судебном порядке, чтобы собрание волости Тойла отменило свое решение о запланированной через два года реорганизации поселковой гимназии в основную школу. Одним из центральных аргументов поданной жалобы является то, что никто не проанализировал, как повлияет на качество образования эстонских учеников тот факт, что им придется продолжать образование вместе с большинством учащихся, родным языком которых не является эстонский.
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Могут ли эстонские дети получать качественное образование в школе с русскоязычным большинством?
Вилли Лопман, присяжный адвокат бюро Rask, который представляет четверть сотни родителей, сыновья и дочери которых учатся в Тойлаской гимназии, заявил, что Министерству образования и науки, которое ответственно за образование в Эстонии, следовало провести соответствующий анализ заранее. В министерстве же в ходе оптимизации школьной сети сделали волости Тойла инвестиционное предложение, согласно которому волость получит пособие Европейского союза на строительство нового здания основной школы в случае, если гимназическое отделение школы там будет закрыто.