Могут ли эстонские дети получать качественное образование в школе с русскоязычным большинством?

Вилли Лопман, присяжный адвокат бюро Rask, который представляет четверть сотни родителей, сыновья и дочери которых учатся в Тойлаской гимназии, заявил, что Министерству образования и науки, которое ответственно за образование в Эстонии, следовало провести соответствующий анализ заранее. В министерстве же в ходе оптимизации школьной сети сделали волости Тойла инвестиционное предложение, согласно которому волость получит пособие Европейского союза на строительство нового здания основной школы в случае, если гимназическое отделение школы там будет закрыто.

По мнению Лопмана, это означает, что Министерство образования с помощью предлагающихся волости средств подталкивают управу принимать решения, которые повлияют на образование местных детей, но не выяснило, какое влияние это окажет на эстонских детей: в классах с большим количеством иноязычных учащихся им придется приспосабливаться, и темп их обучения будет зависеть от того, насколько русскоязычные дети будут понимать эстонский. Не изучено также влияние этого решения и на русских детей, которым будет трудно успевать за установленным эстоноязычными детьми темпом обучения.