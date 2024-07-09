Сузуки рассказывает, что атмосфера в доме Илариона была такая, что выражать несогласие с митрополитом было невозможно. Ключевую роль, по его словам, в этом играл второй, более опытный, келейник Илариона Вячеслав Ли, который унижал Георгия и ссорил его с матерью Вероникой Сузуки, когда та приезжала навестить сына. На одной из записей, которую сделал Сузуки, Ли беседует с Иларионом и говорит, что «его [Георгия] кто-то должен воспитывать очень жестко и больно, через слезы и боль».

Новая газета Европа · Келейник Вячеслав Ли советует жестко воспитывать Георгия Диакон Вячеслав Ли в разговоре с корреспондентом «Новой-Европа» рассказал, что его слова связаны с профессиональной некомпетентностью Сузуки. Ли утверждает, что во время визитов в Венгрию своей матери Георгий не выполнял свои обязанности помощника диакона, из-за чего дополнительная работа ложилась на самого Ли. Иларион называет обвинения в сексуальных домогательствах со стороны Георгия Сузуки беспочвенными и обещает подать судебный иск о клевете. Не отрицая подлинности сделанных Сузуки «незаконных» записей, митрополит подчеркивает, что секса с келейником у него не было. Тему своих отношений с Георгием он считает слишком личной и развивать ее не готов. Иларион также заявил, что не считает возможным комментировать конфликт по существу, поскольку Сузуки якобы разыскивается Интерполом (редакция «Новой-Европа» направила запрос в Интерпол с просьбой подтвердить или опровергнуть это заявление). «Если я начну что-то говорить, это может повредить [следствию]», — сказал Иларион. Он отказался отвечать и на вопрос о том, принадлежит ли ему недвижимость во Франции, где, по словам Сузуки, они вместе проводили время.

Эпизод 3. Как Иларион на публику борется с гомосексуалами Публично Иларион неоднократно критиковал католическую церковь за разрешение благословлять ЛГБТ-персон и подчеркивал важность защиты «традиционных ценностей». В 2021-м он одобрил российский закон о запрете пропаганды «нетрадиционных ценностей», заявив, что «такие же законы нужно вводить и в других странах». В 2018-м Иларион выступил с «научным» утверждением о том, что «сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности». Иларион даже утверждал, что при желании можно «вернуть» человека к «традиционной» ориентации. «Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — говорил он в 2018-м.

Эпизод 4. Как Иларион стал владельцем поместья в Венгрии По словам Сузуки, все свободное время Иларион проводит за развлечениями. Есть лишь одно формально-каноническое ограничение: нельзя пропускать в приходе больше трех воскресений подряд, чтобы не вызвать лишних подозрений прихожан и обвинений в нарушении Апостольского правила. Следуя этому правилу, митрополит планирует свои яхт-туры и путешествия на горнолыжные курорты так, чтобы успеть вернуться в Будапешт к воскресной службе.

Фотографии предоставлены Георгием Сузуки.

Некоторые из фотографий, которыми поделился Сузуки, указывают на то, что и он сам наслаждался небедной жизнью с Иларионом: вместе они ходили по ресторанам, отдыхали на горнолыжных курортах, а в свободное время юноша занимался парусным спортом.

Фотографии предоставлены Георгием Сузуки.

За время совместной жизни у Сузуки в телефоне накопились свидетельства роскошной жизни иерарха. Например, договор на покупку поместья площадью 2360 квадратных метров за 2.150.000 евро в пригороде Будапешта.

Особняк в пригороде Будапешта. Фотографии предоставлены Георгием Сузуки.

Согласно контракту, в особняке Илариона есть 14 комнат, бассейн, тренажерный зал, винный погреб и парковка на шесть машин.

План особняка, предоставленный Георгием Сузуки.

На другой записи Иларион говорит, что получил деньги на особняк от продажи своей квартиры на Арбате и пожертвования от «спонсоров». По словам Георгия, Иларион убедил своих спонсоров, что деньги пойдут на строительство скита, то есть монашеской обители. Именно «скитом» Иларион называет свой дом на записи, но потом поправляется и признает, что владеет «замком».

В роскошном особняке Иларион проводит свободное время, принимает гостей, устраивает застолья и катается на электросамокате.

Георгий утверждает, что среди спонсоров Илариона могли быть несколько крупных бизнесменов, в том числе находившихся под санкциями, например — Дмитрий Пумпянский, Год Нисанов, Петр Авен и Валерий Коган (редакция отправила запросы представителям бизнесменов с просьбой прокомментировать эту информацию). О встрече с Авеном, на которой Иларион будет говорить с ним «один на один», чтобы «понять, будет ли он помогать», митрополит рассказывает на еще одной записи, сделанной Сузуки.

Иларион не отрицает, что является собственником поместья в Венгрии. Он утверждает, что объяснять покупку недвижимости и его немонашеский образ жизни нужно «авторскими гонорарами», которые он получал за свои многочисленные книги и фильмы, о которых «можно прочитать в Википедии».

Иларион заявляет, что спонсорских денег на покупку поместья в Венгрии он не получал. Одновременно митрополит уточняет у корреспондента «Новой-Европа», назвал ли Георгий Сузуки имена спонсоров, и настаивает, что поместье планируется как «скит» и «даже монастырь».

Справка «Новой-Европа»: Ранее «Новая газета» писала о наличии у Илариона элитной недвижимости в жилом комплексе Nostrum II в Испании стоимостью 950.000 евро, а сам митрополит признавал, что у него есть еще и четырехкомнатная квартира на Третьяковской. В открытых источниках также можно найти информацию о том, что на митрополита зарегистрирована машина Genesis G90 стоимостью 5 миллионов рублей. Номер машины легко пробивается через поисковые боты: в реестре «Ингосстраха» цель использования указана как «личная». Учрежденный Иларионом в годы его работы в Москве благотворительный фонд «Познание» активно продолжает собирать пожертвования, часть из которых, например, расходуется на издание книг и фильмов митрополита, а также на поддержание его видеоблога. На официальном сайте фонда утверждается, что он организует студенческий и профессорско-преподавательский обмен с такими структурами, как Вселенский патриархат или Фрибургский университет, с которыми РПЦ (как и любые другие организации в России) не поддерживают контактов после начала войны в Украине. Как писала «Новая газета» в 2019 году, некоторое время главным московским фаворитом Илариона был молодой иеромонах Иоанн (Копейкин), ныне проживающий в Швейцарии. При поддержке Илариона после Пензенского духовного училища он поступил в престижный Фрибургский университет в Швейцарии, а затем возглавил магистратуру Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) РПЦ, ректором которой был Иларион. По неофициальным данным, в настоящее время Копейкин занимается бизнесом в Швейцарии. С именем иеромонаха Иоанна связывают довольно крупную по меркам РПЦ аферу — когда АНО «Центр Познание», издающая все официальные учебники для учебных заведений РПЦ, была выведена из структуры ОЦАД и включена в структуру фонда «Познание», единственным учредителем и бенефициаром которого является Иларион. Таким образом, по крайней мере до 2022 г., все деньги, выделяемые РПЦ на учебники, проходили через Илариона, а не через ОЦАД.

Эпизод 5. Как Иларион заручился поддержкой правительства страны НАТО и стал венгром В течение своей ссылки в Венгрию Иларион исполнял роль посредника между РПЦ и Западом и встречался с высшими чинами Католической церкви, включая папу римского. В июне 2023 года СМИ даже писали о посредничестве Илариона в передаче украинских пленных Венгрии.

Фото предоставлено Георгием Сузуки.

Иларион не скрывает своей дружбы с первыми лицами Венгрии. Они были частыми гостями в его храме, и за год жизни с митрополитом у Георгия накопилось с ними множество совместных фотографий.

Например, вот Жолт Шемьен, вице-премьер-министр Венгрии вместе и Иларионом, Георгием и Вячеславом Ли.

Фото предоставлено Георгием Сузуки

Шемьен позиционирует себя как друг РПЦ. В 2022 он даже получил от патриарха Кирилла орден Славы и Чести ІІ степени. Причем вручал ему орден митрополит Иларион. Еще один кадр, сохранившийся в телефоне Георгия, — венгерский паспорт Илариона, в котором в графе гражданство указано «венгр».

Фото предоставлено Георгием Сузуки.

На фотографии документа видно, что дата выдачи всего на три месяца отличается от даты назначения Илариона в Венгрию. То есть гражданство страны Иларион получил в течение нескольких недель после въезда в страну — неслыханный прецедент для страны Евросоюза, возможный только в случае прямой санкции первых лиц. Эпизод 6. Как Иларион пытался подкупить бывшего келейника и сам стал жертвой его жадности В январе 2024 Георгий решил бежать. Убедив Илариона в том, что ему требуется сдать анализ крови в Будапеште, он покинул территорию прихода, уехал из страны и вернулся в Японию. Перед отъездом он взял из дома Илариона дорогие часы и деньги на общую сумму в 30 тысяч евро. Сузуки утверждает, что после многих месяцев жизни в страхе он не смог здраво оценить ситуацию и решил, что наличие ценностей Илариона поможет ему избежать дальнейшего давления со стороны митрополита, о чем он даже сообщил японскому посольству. Именно в связи с этой «компенсаторной» кражей в Венгрии и было открыто уголовное дело против Сузуки. После побега Георгия Иларион отправлял ему письма с извинениями и вел с семьей Сузуки торги о сумме, за которую она согласилась бы забыть о случившемся (копии писем есть в распоряжении редакции). Одно из первых писем, которое Иларион отправил Георгию после побега, митрополит озаглавил: «Прощение». В нем он говорит о том, что деньги будут «свидетельством искреннего сожаления обо всех допущенных ошибках».

В одном из следующих сообщений Иларион говорил о своем раскаянии и мыслях о суициде:

Поначалу Иларион предложил выплачивать Георгию по 2000 евро ежемесячно, но потом согласился на предложение матери Георгия Вероники Сузуки разово выплатить деньги на 16 лет вперед. По словам Вероники, она поняла, что больше не может верить обещаниям митрополита, и отказалась от своего предложения.

Иларион настаивает, что речь идет о шантаже со стороны Вероники Сузуки. По его словам, изначальной причиной его конфликта с Георгием могла быть алчность его матери. «Женщина, которая увидела, что у меня, как она считает, много денег, решила, что нужно этим воспользоваться», — говорит Иларион.

Эпизод 7. Как Иларион угрожал келейнику в проповедях

После того как семья Георгия перестала отвечать на письма Илариона, он начал обращаться к ней в своих проповедях, зашифровывая в них послания Георгию и его матери (которую митрополит называет «эта женщина»). Одну из проповедей Иларион посвятил сыну библейского праотца Ноя Хаму, который увидел отца без одежды и начал насмехаться над ним, за что был проклят. По словам Илариона, «сегодня хамов грех — очень распространен, и есть даже целые издания, которые специализируются на публикации подобных кадров». Вот еще один пример публичного обращения Илариона к Георгию. Видео на его просветительском портале «Иисус» под названием «Потому что был вор», явно отсылающее к краже, которую совершил Георгий.

Обложка видео, опубликованного на YouTube-канале Илариона.

В видео звучит фраза «если Иуда начал воровать, значит, в его жизни появилась иная ценность помимо учителя». Один отрывок видео не оставляет сомнения в наличии зашифрованного послания семье Георгия. Вероника Сузуки неоднократно рассказывала Илариону, что больна аутоиммунным заболеванием, и даже приезжала в Венгрию на лечение. В видео Иларион говорит: «Нельзя исключать, что он воровал для благой цели. Например, что у него была мать, которая нуждалась в дорогостоящем лечении». В разговоре с «Новой-Европа» Иларион утверждает, что не использовал проповедь как угрозу семье Сузуки, а лишь «вдохновлялся образом». Затем митрополит добавляет, что в случае публикации истории, рассказанной Георгием, к «существующим уголовным статьям… добавятся новые», в частности обвинения в использовании поддельных документов, а также в клевете. После разговора с «Новой-Европа» Иларион срочно вылетел в Москву. Наши источники в РПЦ считают, что митрополит мог использовать эту поездку для дополнительных консультаций о последствиях скандала.