СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Инциденты на границе в Нарве, кража наличных из автомобиля, ДТП с участием спасательной машины

Безопасность на границе

5 июля гражданину Республики Молдова 2003 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на четыре года, поскольку он незаконно находился на территории Шенгенской зоны в течение 119 дней. Мужчина по-прежнему находится в центре содержания.

6 июля гражданину Грузии 2008 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и запрет на въезд в страну сроком на один месяц за то, что он нелегально находился на территории Шенгенской зоны в течение четырех дней. Юноша отплыл из Старого порта Таллинна на корабле в Швецию.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили семерых граждан России, двух граждан Украины, двух граждан Молдовы и одного гражданина Израиля.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы, одного гражданина Узбекистана и одного гражданина Сербии.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.