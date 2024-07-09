Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о различных инцидентах на границе в Нарве, а также о краже наличных из автомобиля. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП с участием спасательной машины и об упавших ветвях деревьев, которые повредили автомобили.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Инциденты на границе в Нарве, кража наличных из автомобиля, ДТП с участием спасательной машины
Насилие
5 июля поступило сообщение, что в одном из баров в Кесклинне неизвестный избил 33-летнего мужчину.
5 июля поступило сообщение, что в одном из кафе в Кесклинне произошла потасовка, в ходе которой 44-летняя женщина нанесла телесные повреждения 21-летней. Нападавшая была задержана полицией.
6 июля поступило сообщение, что в квартире на Хоолдекоду-теэ в Ласнамяэ 53-летняя женщина толкнула 73-летнюю, в результате чего последняя упала и получила травмы. Пострадавшая была доставлена на машине скорой помощи в больницу для оказания первой помощи.
6 июля поступило сообщение, что на Пярнуском шоссе в Кесклинне неизвестный ударил 44-летнего мужчину бутылкой по голове. Пострадавший был доставлен на машине скорой помощи в больницу для оказания первой помощи, а затем в вытрезвитель.
7 июля поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Я. Коорти в Ласнамяэ 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения своему 54-летнему дяде. Нападавший был задержан полицией.
7 июля стало известно, что в квартире на улице Пельгуранна в Пыхья-Таллинне 46-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему 50-летнему сожителю.
6 июля в полицию поступило сообщение, что 59-летний мужчина был избит неизвестным на лестничной площадке многоквартирного дома в Нарва-Йыэсуу.
6 июля полиция получила вызов на улицу Креэнхольми в Нарве, где 53-летний мужчина избил свою сожительницу. Полицейские задержали нападавшего.
6 июля в полицию поступило сообщение, что 19-летний юноша избил своего отчима в многоквартирном доме на улице Юули в Нарве. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.
5 июля в полицию поступило сообщение, что 19-летний юноша избил свою бывшую девушку на улице Ааса в Нарве. К моменту прибытия полиции нападавший уже ушел.
5 июля в полицию поступило сообщение, что 76-летний мужчина избил свою жену на улице Карья в Нарве.
6 июля в полицию поступило сообщение о том, что 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 49-летнего на лестничной клетке многоквартирного дома на улице Пикк в Раквере. Полиция задержала нападавшего, а медики доставили 49-летнего мужчину в больницу для оказания первой помощи.
6 июля в полицию поступило сообщение, что 28-летний мужчина избил 19-летнего на бульваре Кастани в Раквере.
В полицию поступило сообщение, что в ночь на 7 июля на улице Карья в Хаапсалу произошел конфликт, в ходе которого была избита 23-летняя женщина.
Кражи
Серебристый велосипед Neko S Trek был украден с лестничной площадки дома на улице Кастани в Тарту в период с 28 по 29 июня. Ущерб составил 300 евро.
В полицию поступило сообщение, что в период с 3 по 7 июля из припаркованного на улице Якоби в Тарту автомобиля BMW были украдены наличные. Ущерб составил 750 евро.
6 июля поступило сообщение о краже четырех колес с шинами с территории предприятия в поселке Кильтси волости Вяйке-Маарья. Ущерб от кражи составил около 500 евро.
В полицию поступило сообщение, что в период с мая до середины июня в волости Хяэдемеэсте с участка были украдены раковина, принадлежности для бассейна и раздвижные двери. Ущерб составил 4 185 евро.
Безопасность на границе
5 июля гражданину Республики Молдова 2003 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на четыре года, поскольку он незаконно находился на территории Шенгенской зоны в течение 119 дней. Мужчина по-прежнему находится в центре содержания.
6 июля гражданину Грузии 2008 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и запрет на въезд в страну сроком на один месяц за то, что он нелегально находился на территории Шенгенской зоны в течение четырех дней. Юноша отплыл из Старого порта Таллинна на корабле в Швецию.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили семерых граждан России, двух граждан Украины, двух граждан Молдовы и одного гражданина Израиля.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы, одного гражданина Узбекистана и одного гражданина Сербии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
5 июля сотрудники миграционной службы Лыунаской префектуры проверили предприятия в Тартумаа, чтобы выяснить, имеют ли работающие там люди законные основания для пребывания и работы в стране. В общей сложности были проверены восемь юридических и 55 физических лиц, и было обнаружено, что работа четырех иностранцев не была должным образом зарегистрирована в Налогово-таможенном департаменте. Информация о нарушении была передана коллегам из департамента.
5 июля нарвские пограничники обнаружили, что человек перелез через Нарвский железнодорожный мост. Пограничники задержали гражданина Эстонии и оштрафовали его на 200 евро.
6 июля пограничники выявили незаконное пересечение временной линии контроля на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водителю маломерного судна был назначен штраф в размере 200 евро.
В выходные польские граждане управляли дронами в пограничной зоне без согласования с Департаментом полиции и погранохраны (PPA). С гражданами связались пограничники и оштрафовали их на 80 евро.
6 июля в пограничном пункте «Нарва-1» пограничники обнаружили, что гражданин России, направляющийся на выезд из Эстонии, незаконно находился в Шенгенской зоне 2785 дней, из которых как минимум один день в Эстонии. Человеку был выдан предписание покинуть Эстонию и назначен штраф в размере 800 евро. После завершения процедур человек отправился в Россию.
7 июля на пограничном пункте Нарва при выезде из Эстонии был проверен гражданин России, на котором было поло с советской символикой. Человеку указали на то, что такая символика запрещена в Эстонии. Он сдал вещь и продолжил путь в Россию.
7 июля около 2:30 ночи на пограничном пункте Нарва на мосту Сыпрузе гражданин Германии перелез через забор из России в Эстонию, где его задержали эстонские пограничники. После завершения процедур мужчине разрешили въезд в Эстонию.
ДТП
7 июля в 8:07 спасательная команда Нымме направлялась на происшествие, но на Эхитаяте-теэ вылетела с дороги из-за аквапланирования. Никто серьезно не пострадал, команда была отправлена в больницу для медицинского осмотра, а затем направлена на домашнее лечение. Движение на месте происшествия было закрыто. Спасательный автомобиль поставили на колеса, а территория была очищена.
6 июля в 16:04 на окружной дороге в деревне Йыгисоо волости Сауэ произошла авария. Спасатели помогли пострадавшему выбраться из машины, передали его сотрудникам скорой помощи и отсоединили клеммы от аккумулятора.
Пожары
6 июля в 12:59 в Центр тревоги поступило сообщение о черном дыме, исходящем из подвала многоквартирного дома на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ. В подвале горел инвертор, подключенный к солнечным панелям на крыше. Людям помогли выйти из подъезда, а помещения проветрили. Для полного устранения угрозы пришлось поочередно перерезать провода устройства на чердаке. Квартиры, находящиеся над местом пожара, были проверены, угрозы обнаружено не было, и жильцы вернулись в свои квартиры. Представитель квартирного товарищества вызвал электриков.
6 июля в 20:48 поступило сообщение о пожаре на балконе на улице Юмера в Ласнамяэ. Выяснилось, что житель сжигал бумагу и другой мусор в ведре на балконе. Пожар был потушен, и спасатели провели разъяснительную работу с жителем.
6 июля в 2:01 поступило сообщение о горящем автомобиле в деревне Соодевахе волости Раэ. Под угрозой был и стоящий рядом автомобиль. Спасатели потушили пожар, который начался под капотом автомобиля. Стоящий рядом автомобиль все же немного пострадал от высокой температуры.
6 июля в 21:15 в деревне Ныуни волости Отепяэ загорелся припаркованный на дворе легковой автомобиль. Огонь угрожал жилому дому, находящемуся в нескольких метрах. Спасатели остановили распространение огня и потушили пожар. Для проверки пожарной безопасности были осмотрены карниз и чердак дома с помощью тепловизора.
Прочее
5 июля в 16:01 в Центр тревоги поступило сообщение, что на пляже Сальмисту в волости Куузалу в 500 метрах от берега человек барахтается в воде. Оказалось, что у мужчины из-за сильной волны во время тренировки перевернулся каноэ. Он не смог перевернуть каноэ и доплыл до берега. Волонтерская морская спасательная служба подтвердила, что с мужчиной все в порядке.
7 июля в 15:04 поступило сообщение, что на улице Рийа в Тарту упавшие ветви деревьев повредили автомобили. Спасатели убрали ветви с автомобилей.