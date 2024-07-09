Перевод: Валерия Ермакова

Существует множество причин, по которым люди продолжают пересекать границу, и сложно определить, когда пересечение границы оправданно, а когда нет. Одна и та же граница между Эстонией и Россией разделяет семьи, друзей, места работы и проживания. Есть также люди, которые едут работать на другую сторону границы или, например, ухаживать за своими близкими.

На фоне этих личных историй граница превратилась в оружие, став частью гибридной войны. Периодически в новостях появляются сообщения о попытках людей нелегально пересечь границу вплавь или на велосипедах. За этой, на первый взгляд, абсурдной и даже смешной отправкой мигрантов на границу скрывается угроза, с которой демократии и свободе сложно справиться. Как гуманно поступить с большими группами беженцев?

«Добро пожаловать, Абдо!», спектакль кураторской программы Vaba Lava «I have a dream/У меня есть мечта», поставленный Микитой Ильинчиком и недавно сыгранный в Нарве, рассказывает о 2060 годе, когда Нарвой будет управлять исламская власть, а нынешний Европейский союз распадется. Все началось в Нарве, когда в какой-то момент тысячи беженцев перешли замерзшую реку, и у свободного мира не оказалось рычагов защиты.