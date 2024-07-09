Появились два больших лагеря: одни выступают за немедленное закрытие пограничного перехода Нарва, а другие настаивают на более свободном пересечении границы, как это было ранее. После закрытия пограничных пунктов с Финляндией, на пункты Нарва, Лухамаа и Койдула стало прибывать больше людей из дальнего зарубежья - ворота между Востоком и Западом становятся все уже, пишет обозреватель Мартин Тикк.
МАРТИН ТИКК ⟩ Кому оправданно пересекать российскую границу?
Перевод: Валерия Ермакова
Существует множество причин, по которым люди продолжают пересекать границу, и сложно определить, какое пересечение границы оправдано, а какое нет. Одна и та же эстонско-российская граница разделяет семьи, места работы и проживания, а также друзей. Есть также люди, которые едут работать на другую сторону границы или, например, ухаживать за своими близкими.
На фоне этих личных историй граница превратилась в оружие, став частью гибридной войны. Периодически в новостях появляются сообщения о попытках людей нелегально пересечь границу вплавь или на велосипедах. За этой, на первый взгляд, абсурдной и даже смешной отправкой мигрантов на границу скрывается угроза, с которой демократии и свободе сложно справиться. Как гуманно поступить с большими группами беженцев?
«Добро пожаловать, Абдо!», спектакль кураторской программы Vaba Lava «I have a dream/У меня есть мечта», поставленный Микитой Ильинчиком и недавно сыгранный в Нарве, рассказывает о 2060 годе, когда Нарвой будет управлять исламская власть, а нынешний Европейский союз распадется. Все началось в Нарве, когда в какой-то момент тысячи беженцев перешли замерзшую реку, и у свободного мира не оказалось рычагов защиты.
спектакль суров и, к сожалению, до отвращения реалистичен как возможный сценарий будущего, где граница Нарвы становится решающим местом конца одной эпохи и начала другой. Что делать, когда сотни, а то и тысячи людей, пересекают замерзшую реку Нарва? Мы уже частично видели это на примере Беларуси и Польши, где в 2021 году систематическая отправка беженцев к границе заставила дрожать восточную стену Евросоюза.
Это столкновения между мирами, между которыми в качестве приманки используются беженцы, вложившие все свое состояние в пересечение границы, и многие из них погибают или отправляются обратно на родину.
Некоторые знакомые до сих пор посещают Россию. Просто сейчас об этом меньше постов и разговоров. Некоторые ездят в Россию отдыхать. Конечно, есть еще немало тех, кто больше не пересекает границу и ждет более спокойных времен.
На сегодняшний день Нарвский мост Дружбы тихо тлеет. В середине моста стоят бетонные блоки, которые местные жители называют «зубами». Иногда мост пустеет, а затем снова заполняется. Таким образом российская сторона регулирует скорость своей работы.
На фоне этих личных историй граница превратилась в оружие, став частью гибридной войны. За этой, на первый взгляд, абсурдной и даже смешной отправкой мигрантов на границу скрывается угроза, с которой демократии и свободе сложно справиться.
Это было хорошо видно перед Праздником победы, когда дела на границе стали необычайно медленными, из-за чего границу пришлось закрыть с эстонской стороны, а в Нарве образовалась длинная очередь. Среди них были и пожилые люди, и родители с детьми, несущие большие чемоданы. Местные жители, раздавая воду и еду, помогли облегчить долгое ожидание.
Стоит лучше распространять среди ожидающих информацию о том, что происходит на границе. В противном случае может распространиться мнение, что эстонская сторона искусственно задерживает пересекающих границу, в то время как мост пустует.