Мэр Киева Виталий Кличко объявил сегодня день траура в связи со вчерашней масштабной российской ракетной атакой, в результате которой, в частности, в Киеве пострадали детская больница и роддом. Всего по всей стране погиб 41 человек, пострадали еще 170.
Ракетный удар по детской больнице Киева ⟩ Дети паниковали и плакали, родители укрывали их своими телами
На муниципальных зданиях по всему городу будут спущены флаги, а развлекательные мероприятия будут отменены, сообщил Кличко в Telegram. Это было одно из самых жестоких нападений на украинскую столицу с начала полномасштабной войны, развязанной РФ в феврале 2022 года.
Генеральный директор детской больницы «Охматдет» Владимир Жовнир рассказал The Guardian, что это было обычное утро, и когда прозвучала воздушная тревога, сотрудники медучреждения находились на собрании. Собрание тут же прервали, чтобы отвести детей в укрытие.
«Мы услышали первый взрыв неподалеку и перешли в более безопасное место, а затем нас настиг второй взрыв. Я побежал в отделение неотложной помощи и попросил врачей немедленно начать оказывать помощь раненым», - описал он.
«Около 30 человек пострадали, один погиб. Среди раненых - врачи и медсестры, у многих осколочные ранения», - добавил он.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, во время ракетного обстрела в больнице шли три операции на сердце, а в открытую грудную клетку пациента в результате обстрела попали инородные предметы, сообщает Associated Press.
В больнице пропали вода, свет и кислород, пациентов перевели в другие медучреждения, добавил Ляшко, выступая по украинскому телевидению.
Таня Лапшина, медсестра травматологического отделения, рассказала The Guardian, что во время ракетного удара переживала за ребенка, только что перенесшего операцию на сердце. По словам Лапшиной, в ее отделении детей удалось отвести в укрытие спустя несколько минут после атаки.
«Это был настоящий хаос. Дети были в панике, плакали в бункере. Я не могу это описать словами. Это ужасно. Я до сих пор дрожу», - добавила медсестра.
После ракетного удара некоторые матери несли своих детей на спине, другие с детьми ждали помощи во дворе. Четырехлетний сын Марины Плосконос, которая поговорила с AP, в прошлую пятницу перенес операцию на позвоночнике. «Мой ребенок был напуган, - сказала Плосконос сквозь слезы. - Такого не должно происходить, это детская больница».
Когда ракета попала в детскую больницу, Елена Магаревская бросилась к сыну с ограниченными возможностями Андрею, чтобы защитить его, сообщает The Telegraph.
«Я услышала громкий взрыв, и мы с мужем прыгнули к ребенку, чтобы накрыть Андрея своими телами. Окна были полностью разрушены, поэтому мы накрыли его подушками на случай, если произойдет еще одна атака или упадут обломки», - рассказала Магаревская The Telegraph.
«Свет также погас, и в комнате стало очень темно. Андрей не любит темноту, боится ее, поэтому я включила фонарик на телефоне, чтобы попытаться его успокоить», - продолжила она.
«Я не могла себе представить, что такое может произойти - что могут быть нападения на больницу с больными детьми. Это трудно выразить словами», - прокомментировала вчерашние события AP мать одного из пациентов Инна Березныцкая.
Спасательные работы в больнице были затруднены из-за нескольких дополнительных ударов, что вынудило спасателей самих искать укрытие. «Они хотят застать нас врасплох в тот момент, когда мы спасаем наших детей. Это варварство», - сказал The Guardian находившийся в укрытии доброволец.
«Если бы мне нужно было отдать свою жизнь, чтобы спасти детей, я бы это сделала, - заявила The Telegraph уборщица больницы Нина Фитеренко. - Запад должен предоставить нам больше помощи, больше противовоздушной обороны - не допустите еще больших страданий детей».