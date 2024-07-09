«Это был настоящий хаос. Дети были в панике, плакали в бункере. Я не могу это описать словами. Это ужасно. Я до сих пор дрожу», - добавила медсестра.

После ракетного удара некоторые матери несли своих детей на спине, другие с детьми ждали помощи во дворе. Четырехлетний сын Марины Плосконос, которая поговорила с AP, в прошлую пятницу перенес операцию на позвоночнике. «Мой ребенок был напуган, - сказала Плосконос сквозь слезы. - Такого не должно происходить, это детская больница».

Десятилетняя Полина со своей трехлетней сестрой Мариной в детской больнице «Охматдет», куда вчера попала российская ракета. Фото: ALEX BABENKO / AP / Scanpix

Когда ракета попала в детскую больницу, Елена Магаревская бросилась к сыну с ограниченными возможностями Андрею, чтобы защитить его, сообщает The Telegraph.

«Я услышала громкий взрыв, и мы с мужем прыгнули к ребенку, чтобы накрыть Андрея своими телами. Окна были полностью разрушены, поэтому мы накрыли его подушками на случай, если произойдет еще одна атака или упадут обломки», - рассказала Магаревская The Telegraph.

«Свет также погас, и в комнате стало очень темно. Андрей не любит темноту, боится ее, поэтому я включила фонарик на телефоне, чтобы попытаться его успокоить», - продолжила она.

«Я не могла себе представить, что такое может произойти - что могут быть нападения на больницу с больными детьми. Это трудно выразить словами», - прокомментировала вчерашние события AP мать одного из пациентов Инна Березныцкая.

Спасательные работы в больнице были затруднены из-за нескольких дополнительных ударов, что вынудило спасателей самих искать укрытие. «Они хотят застать нас врасплох в тот момент, когда мы спасаем наших детей. Это варварство», - сказал The Guardian находившийся в укрытии доброволец.

«Если бы мне нужно было отдать свою жизнь, чтобы спасти детей, я бы это сделала, - заявила The Telegraph уборщица больницы Нина Фитеренко. - Запад должен предоставить нам больше помощи, больше противовоздушной обороны - не допустите еще больших страданий детей».