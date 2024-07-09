Украинские авиаторы привлекают старые винтовые самолеты 1970-х годов в стиле Первой мировой войны для борьбы с российскими беспилотниками. Все больше украинцев готовятся подняться в небо на медленных винтовых самолетах и охотиться за российскими дронами, пишет Forbes.
Видео ⟩ Украина сбивает вражеские дроны с помощью старых самолетов собственного производства
Отмечается, что в соцсетях стало вирусным видео, на котором экипаж управления украинской разведки на спортивном самолете «Аэропракт А-22» уничтожает беспилотник из своей штурмовой винтовки.
Эта тактика ГУР не отличается от той, которую применяют на юге Украины, где для сбивания БПЛА поднимаются в воздух на учебно-тренировочном самолете Як-52. Стрелок на заднем сиденье также атакует из ружья дроны.
#BREAKING Ukraine attacked Alabuga, Republic of Tatarstan (Russia) with kamikaze aircraft for the first time.— Clash Report (@clashreport) April 2, 2024
The strike hit a dormitory on the territory of the Alabuga special economic zone, and two people were injured.
This is where Russia produces Shahed-136 kamikaze UAVs. pic.twitter.com/eJnOEpSela
«Методы экипажа Як-52 эффективны и, пожалуй, самое главное, недорогие. Украинские силы не могут позволить себе стрелять самыми большими и лучшими ракетами ПВО, которые могут весить сотни килограмм и стоить миллионы долларов за штуку, по 14-килограммовому беспилотнику Орлан-10, который стоит всего 100 000 долларов. Эксплуатация Як-52 или А-22 стоит всего несколько сотен долларов в час. Несколько ружейных гильз или патронов стоят почти ничего», - добавляет издание.
Footage of a Ukrainian HUR MO operator shooting down a UAV with an automatic rifle from the Aeroprakt-type ultralight aircraft during training. pic.twitter.com/pIwKxLuqTb— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) July 7, 2024
Как указывается, ВСУ уже используют в боевых действиях А-22 стоимостью 90 000 долларов как ударные беспилотники. Их переоборудуют для автономного полета и начиняют взрывчаткой. Это позволяет этим самолетам пролететь сотни километров вглубь РФ чтобы поразить военные и промышленные цели.
Двигатель Rotax А-22 генерирует 100 лошадиных сил, а двигатель Веденеева Як-52 - 360 лошадиных сил. Благодаря превосходному соотношению мощности к весу последний может быть лучшим в плотном повороте с беспилотником.
«Украина отчаянно пытается сбить десятки российских разведывательных беспилотников, которые ежедневно почти безнаказанно летают над украинскими городами и базами. На прошлой неделе в течение трех впечатляющих дней российские беспилотники летали над украинскими аэродромами, выявляя цели для баллистических ракет »Искандер«. Во время этих налетов украинцы потеряли по меньшей мере три драгоценных истребителя - все потому, что они не смогли сбить беспилотники до того, как беспилотники обнаружили самолеты на земле», - объясняет Forbes.
Хотя спортивный самолет для воздушных боев может быть не лучшим вариантом для охраны аэродромов, они могут освободить более тяжелую наземную противовоздушную оборону для перемещения на уязвимые авиабазы.