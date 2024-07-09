Видео Украина сбивает вражеские дроны с помощью старых самолетов собственного производства

Как указывается, ВСУ уже используют в боевых действиях А-22 стоимостью 90 000 долларов как ударные беспилотники. Их переоборудуют для автономного полета и начиняют взрывчаткой. Это позволяет этим самолетам пролететь сотни километров вглубь РФ чтобы поразить военные и промышленные цели.

Двигатель Rotax А-22 генерирует 100 лошадиных сил, а двигатель Веденеева Як-52 - 360 лошадиных сил. Благодаря превосходному соотношению мощности к весу последний может быть лучшим в плотном повороте с беспилотником.

«Украина отчаянно пытается сбить десятки российских разведывательных беспилотников, которые ежедневно почти безнаказанно летают над украинскими городами и базами. На прошлой неделе в течение трех впечатляющих дней российские беспилотники летали над украинскими аэродромами, выявляя цели для баллистических ракет »Искандер«. Во время этих налетов украинцы потеряли по меньшей мере три драгоценных истребителя - все потому, что они не смогли сбить беспилотники до того, как беспилотники обнаружили самолеты на земле», - объясняет Forbes.

Хотя спортивный самолет для воздушных боев может быть не лучшим вариантом для охраны аэродромов, они могут освободить более тяжелую наземную противовоздушную оборону для перемещения на уязвимые авиабазы.