Таллиннцы смогут опробовать новые инновационные решения умного города

Вице-мэр Таллинна Маргот Роозе отметила, что Таллинн стремится быть партнером по тестированию и дальнейшему развитию инновационных проектов в городской среде.

«Применение современных технологий в городском пространстве - важный шаг на пути к более умному, зеленому и инклюзивному городу. Я очень рада видеть, что новые технологии помогают нам экономнее управлять городом и предлагать горожанам возможность участвовать в его развитии, а также делают Таллинн более доступным для всех», - добавила она.

Для тестирования выбраны следующие проекты, которые будут использоваться в городском пространстве: Интерактивная аудиоинфраструктура Omni Audio улучшает доступность общественного пространства путем создания персонализированной звуковой системы, которая помогает людям с нарушениями зрения передвигаться. Сотрудничество с Таллиннским портом и Эстонским обществом слепых гарантирует, что решение будет учитывать потребности местных жителей.

Платформа вовлечения горожан CoTown дает таллиннцам возможность активно участвовать в планировании и реализации работ по благоустройству и обслуживанию в районе Мустамяэ, что повысит вовлеченность и удовлетворенность местных жителей.

Умные реле Gruff Technology позволяют управлять работой бытовых электроприборов, оптимизируя использование энергии в соответствии с рыночными почасовыми тарифами. Данное решение поможет таллиннцам экономить на счетах за электроэнергию, снижая затраты на электроэнергию вплоть до 25 процентов.

В ходе 12-месячного периода тестирования будет отслеживаться эффективность и полезность решений. Таллинн поможет тестирующим найти подходящие возможности и места (недвижимость, объекты и здания города), координируя нужные ведомства и контактных лиц в городских организациях, и при возможности предоставит необходимые открытые данные.

Узнать о том, как продвигаются проекты, и получить дополнительную информацию о конкурсе Tallinovation (на эстонском языке) можно на сайте. Комиссия по программе Tallinovation собирается для отбора новых участников раз в квартал, однако ходатайства об участии в программе можно подавать в любое время ЗДЕСЬ.