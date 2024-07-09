В ходе конкурса инноваций Test in Tallinn город Таллинн выбрал три новых проекта, которые предлагают жителям столицы возможность испытать решения умного города, повышающие качество повседневной жизни.
Таллиннцы смогут опробовать новые инновационные решения умного города
Вице-мэр Таллинна Маргот Роозе отметила, что Таллинн стремится быть партнером по тестированию и дальнейшему развитию инновационных проектов в городской среде.
«Применение современных технологий в городском пространстве - важный шаг на пути к более умному, зеленому и инклюзивному городу. Я очень рада видеть, что новые технологии помогают нам экономнее управлять городом и предлагать горожанам возможность участвовать в его развитии, а также делают Таллинн более доступным для всех», - добавила она.
Для тестирования выбраны следующие проекты, которые будут использоваться в городском пространстве:
- Интерактивная аудиоинфраструктура Omni Audio улучшает доступность общественного пространства путем создания персонализированной звуковой системы, которая помогает людям с нарушениями зрения передвигаться. Сотрудничество с Таллиннским портом и Эстонским обществом слепых гарантирует, что решение будет учитывать потребности местных жителей.
- Платформа вовлечения горожан CoTown дает таллиннцам возможность активно участвовать в планировании и реализации работ по благоустройству и обслуживанию в районе Мустамяэ, что повысит вовлеченность и удовлетворенность местных жителей.
- Умные реле Gruff Technology позволяют управлять работой бытовых электроприборов, оптимизируя использование энергии в соответствии с рыночными почасовыми тарифами. Данное решение поможет таллиннцам экономить на счетах за электроэнергию, снижая затраты на электроэнергию вплоть до 25 процентов.
В ходе 12-месячного периода тестирования будет отслеживаться эффективность и полезность решений. Таллинн поможет тестирующим найти подходящие возможности и места (недвижимость, объекты и здания города), координируя нужные ведомства и контактных лиц в городских организациях, и при возможности предоставит необходимые открытые данные.
Узнать о том, как продвигаются проекты, и получить дополнительную информацию о конкурсе Tallinovation (на эстонском языке) можно на сайте. Комиссия по программе Tallinovation собирается для отбора новых участников раз в квартал, однако ходатайства об участии в программе можно подавать в любое время ЗДЕСЬ.