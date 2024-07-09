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Вылетевший с дороги водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Тийт Лойм
, репортер
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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня утром в Валгамаа произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Сегодня в 8:26 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пийри на дороге Валга-Уулу, где 61-летняя женщина, управлявшая автомобилем Honda, вылетела с дороги.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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