Сегодня утром в Валгамаа произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Вылетевший с дороги водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу
Сегодня в 8:26 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пийри на дороге Валга-Уулу, где 61-летняя женщина, управлявшая автомобилем Honda, вылетела с дороги.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии.
Точные обстоятельства происшествия выясняются.