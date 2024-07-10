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ФОТО И ВИДЕО Ад для клаустрофобов: удивительная находка XVI века под землей в Нарве

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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Глеб Линник, нарвский гимназист, вместе с городским археологом Ильей Давыдовым на глубине шести метров под землей обнаружили подземные казематы (внутренние помещения) «Песчаного вала», одного из первых нарвских бастионов конца XVI века. За эксклюзивными фото и видео под землю слазил и журналист Rus.Postimees.

«Мы еще в детстве с друзьями любили лазать под землей, так у меня проснулся интерес к подземельям Нарвы. В сентябре прошлого года я написал Илье Давыдову, рассказал ему о существовании этих подземелий. Илья о них знал, но никогда там не был, и согласился пойти со мной», - рассказывает Глеб Линник, пока мы идем в сторону поля недалеко от Темного сада. 

В конце сентября Глеб и Илья начали исследовать это место, делать необходимые замеры. «Изначально мы исследовали подвалы бывшего пивоваренного завода конца 19-го века, а потом в одном из этих подвальных помещений обнаружили сводчатый ход», - говорит Глеб. У него с собой все необходимое для прогулок под землей: фонарики, перчатки, лопата, а главное - подходящая одежда. 

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