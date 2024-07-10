ФОТО И ВИДЕО Ад для клаустрофобов: удивительная находка XVI века под землей в Нарве

Глеб Линник, нарвский гимназист, вместе с городским археологом Ильей Давыдовым на глубине шести метров под землей обнаружили подземные казематы (внутренние помещения) «Песчаного вала», одного из первых нарвских бастионов конца XVI века. За эксклюзивными фото и видео под землю слазил и журналист Rus.Postimees.
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«Мы еще в детстве с друзьями любили лазать под землей, так у меня проснулся интерес к подземельям Нарвы. В сентябре прошлого года я написал Илье Давыдову, рассказал ему о существовании этих подземелий. Илья о них знал, но никогда там не был, и согласился пойти со мной», - рассказывает Глеб Линник, пока мы идем в сторону поля недалеко от Темного сада.