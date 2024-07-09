NDTV: Россия согласилась уволить из армии граждан Индии, которых обманом отправили воевать в Украину

По информации NDTV, Моди, который находится в Москве с двухдневным визитом, поднял этот вопрос на закрытом ужине, который прошел вечером 8 июля. Собеседники телекомпании утверждают, что Москва согласилась не только уволить индийцев из армии, но и способствовать их возвращению на родину.

NDTV пишет, что в войне в Украине участвовали или участвуют около двух десятков граждан Индии, которым изначально обещали высокооплачиваемую работу. На войне погибли как минимум двое индийцев, уточняет телеканал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о договоренности Путина и Моди. Он добавил, что 8 июля президент России и премьер Индии общались один на один в неформальной обстановке в течение трех часов.

В начале мая сообщалось, что в Индии арестовали четверых жителей страны, подозреваемых в причастности к сети по торговле людьми. По версии местных спецслужб, члены этой сети обманом заманивали молодых мужчин в Россию, где их заставляли участвовать в войне против Украины. Власти Индии сообщали, что таким образом были обмануты не менее 35 граждан страны.