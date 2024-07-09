Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии

Лидеры стран Евросоюза приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в эту организацию. Такое заявление сделал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский во вторник, 9 июля, в Тбилиси, где проходит конференция «Расширение Евросоюза - геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран - кандидатов в Евросоюз».

«Мне жаль это говорить, но лидеры стран ЕС согласились остановить процесс вступления Грузии. Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза», - цитирует Герчинского онлайн-издание eadaily.com.

Дипломат подчеркнул, что закон «О прозрачности иностранного влияния», принятый в Грузии, несмотря на массовые протесты и вето президента страны Саломе Зурабишвили и считающийся аналогом российского закона об «иноагентах», явно является шагом назад по сравнению с девятью шагами, которые были рекомендованы Тбилиси властями ЕС на пути к членству.

«Антизападная, антиевропейская риторика также совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз», - добавил Павел Герчинский. При этом он выразил надежду, что правительство, сформированное в Грузии после октябрьских выборов, кто бы это правительство ни сформировал, снова начнет серьезную работу по вступлению в Евросоюз.