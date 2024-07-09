Адвокат: Эстония устранила самый большой тормоз финансового сектора

Адвокат бюро Hedman Владислав Линко пояснил, что эстонские кредитно-финансовые учреждения обязаны идентифицировать личность клиента, если сумма сделки превышает 15 тысяч евро для физического лица и 25 тысяч евро для юридического лица, или если клиент находится за пределами Европейской экономической зоны.

«Для удаленной идентификации компании должны были использовать только то программное обеспечение, которое соответствовало требованиям Евросоюза вместе с удостоверяющим личность цифровым документом. Однако, это было возможно только теоретически, поскольку для идентификации личности каждая страна использует собственное программное обеспечение. В то же время, не все страны Евросоюза внедрили программное обеспечение для распознавания ID-карт», - сказал Линко.

Ситуация осложнялась в случае, если клиента надо было идентифицировать за пределами Европейского Союза, что по словам адвоката Hedman, делало цифровую проверку практически невозможной.

Кроме того, даже при наличии подходящей технологии, в Эстонии были установлены дополнительные требования к идентификации личности и проверке данных. «Помимо прочего, было обязательным собеседование в режиме реального времени с каждым потенциальным клиентом», - привел Линко пример требований, действовавших до сих пор.

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