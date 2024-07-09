Варварские ракетные удары России по гражданской инфраструктуре Украины, в том числе по детской больнице «Охматдет» в Киеве, направлены на то, чтобы вызвать хаос, поток беженцев и протесты с требованием прекращения войны, заявил агентству LETA начальник штаба Земессардзе (аналог эстонского Кайтселийта) Латвии майор Янис Слайдиньш.
Мнение эксперта ⟩ С какой целью Россия осуществляет варварские атаки на мирных жителей Украины?
Он сказал, что ракетные удары в понедельник, несомненно, были спланированы, и что, возможно, координаты были предоставлены агентами, работающими на россиян. Учитывая, что удары были нанесены накануне саммита НАТО, на котором решался вопрос о поддержке Украины, Россия дает понять Западу, что будет продолжать эскалацию и создавать хаос, чтобы с наступлением осени увеличить поток беженцев.
Кроме того, цель таких нападений - вызвать в украинском обществе протесты по поводу бессмысленности сопротивления и необходимости скорейшего окончания войны, считает Слайдиньш.
Однако история показывает, что такая тактика не приносит успеха и это только укрепляет желание и убежденность украинского сопротивления отказаться от переговоров о прекращении огня, сказал Слайдиньш.
Однако он не отрицает, что у украинцев нет возможности влиять на запуск таких ракет, так как их запускают с расстояния 2000 километров. Удары беспилотников не могут повлиять на места запуска российских ракет.
В то же время он считает, что США должны дать украинцам разрешение с помощью оружия американского производства наносить атаки вглубь российской территории. Он также надеется, что НАТО примет решения по поддержке укрепления ПВО Украины.
Как уже сообщалось, западные страны в понедельник осудили российские ракетные удары по Украине, в результате которых погибли по меньшей мере 36 человек и были повреждены детская больница «Охматдет» в Киеве и другие объекты, как варварское нападение на мирных жителей.
Видео: пикет против атаки на детскую больницу у посольства России в Риге
Видео: пикет у посольства России 8 июля
Видео: опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским видео российского ракетного удара по детской больнице
Десятки волонтеров, сотрудников больницы и спасателей искали выживших среди обломков детской больницы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила десятки ракет по Киеву и городам на юге и востоке страны.
Украинские власти заявили, что в результате 38 ударов крылатыми и баллистическими ракетами, из которых украинским силам ПВО удалось поразить 30, погибли 33 и получили ранения 136 человек.
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, повреждено более 50 гражданских объектов, в том числе жилые дома, офисное здание и два медицинских учреждения, включая детскую больницу «Охматдет» в Киеве. В Днепропетровской области россияне убили 11 человек, в том числе одного в Днепре и десять в родном городе Зеленского Кривом Роге, 22 в Киеве и трех в Покровске.
Президент США Джо Байден в понедельник пообещал новые меры по укреплению противовоздушной обороны Украины. Он сказал, что США и союзники объявят о новой поддержке Украины на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе, и назвал ракетные удары ужасным напоминанием о жестокости России в ее войне в Украине.