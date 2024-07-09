Мнение эксперта С какой целью Россия осуществляет варварские атаки на мирных жителей Украины?

Он сказал, что ракетные удары в понедельник, несомненно, были спланированы, и что, возможно, координаты были предоставлены агентами, работающими на россиян. Учитывая, что удары были нанесены накануне саммита НАТО, на котором решался вопрос о поддержке Украины, Россия дает понять Западу, что будет продолжать эскалацию и создавать хаос, чтобы с наступлением осени увеличить поток беженцев.

Кроме того, цель таких нападений - вызвать в украинском обществе протесты по поводу бессмысленности сопротивления и необходимости скорейшего окончания войны, считает Слайдиньш.

Однако история показывает, что такая тактика не приносит успеха и это только укрепляет желание и убежденность украинского сопротивления отказаться от переговоров о прекращении огня, сказал Слайдиньш.

Однако он не отрицает, что у украинцев нет возможности влиять на запуск таких ракет, так как их запускают с расстояния 2000 километров. Удары беспилотников не могут повлиять на места запуска российских ракет.

В то же время он считает, что США должны дать украинцам разрешение с помощью оружия американского производства наносить атаки вглубь российской территории. Он также надеется, что НАТО примет решения по поддержке укрепления ПВО Украины.