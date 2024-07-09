В Эстонии продажи новых автомобилей последние несколько месяцев падают, но доля электромобилей в продажах новых автомобилей постепенно увеличивается.
Исследование: жители Эстонии назвали главные причины отказа от покупки электромобиля
Тем не менее процент электромобилей в Евросоюзе по-прежнему почти в два раза больше. Исследование, проведенное Norstat по заказу Veho AS, выявило причины, по которым жители Эстонии скептически относятся к электромобилям.
80% респондентов опроса главным недостатком считают высокую цену и малый запас хода электромобиля. Кроме того, 71% респондентов отмечают как недостаток время, затраченное на зарядку, а для двух третей опрошенных проблема заключается в недостаточной зарядной инфраструктуре и коротком сроке службы аккумулятора.
«При появлении на рынке первых электромобилей, связанные с ними страхи распространялись в обществе как лесной пожар. Cегодня многие из них стали мифами. Исчезает и основная проблема, выявленная в ходе исследования: стоимость электромобилей падает и становится все более конкурентоспособной по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания», - сказал исполнительный директор компании по развитию решений для платформ продажи автомобилей Modera Райдо Тоонекург.
При этом эксперт отметил, что опасения по поводу короткого срока службы аккумулятора опровергаются самими производителями.
«Исследование показывает, что существует большое количество людей, которых беспокоит срок службы аккумуляторов. На самом деле производители дают длительные гарантии на аккумуляторы – обычно на восемь лет. Для сравнения – гарантия на автомобили с двигателем внутреннего сгорания обычно составляет пять лет. Это показывает, что вера самих производителей в электромобили также высока, потому что иначе не было бы гарантий», - сказал он.
Тоонекург заявил, что при покупке электромобиля действительно нужно изменить некоторые привычки, например, нужно учитывать время, необходимое для зарядки аккумулятора. В то же время он считает, что благодаря совокупному эффекту снижающихся цен, постоянно растущего запаса хода и развития инфраструктуры в ближайшем будущем можно ожидать значительного увеличения доли продаж электромобилей.
«Я вижу, что в ближайшие пять лет в Эстонии на долю электромобилей будет приходиться 20-30% продаж, но поскольку средний уровень Евросоюза сегодня все еще далеко опережает нас, вероятно, потребуется около 10 лет, чтобы догнать его», - сказал Тоонекург.
По данным Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей, на электромобили приходится 6,8% всех новых автомобилей, проданных в Эстонии, тогда как доля продаж электромобилей в Европейском союзе остается на уровне 12%.