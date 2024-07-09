Исследование: жители Эстонии назвали главные причины отказа от покупки электромобиля

Тем не менее процент электромобилей в Евросоюзе по-прежнему почти в два раза больше. Исследование, проведенное Norstat по заказу Veho AS, выявило причины, по которым жители Эстонии скептически относятся к электромобилям.

80% респондентов опроса главным недостатком считают высокую цену и малый запас хода электромобиля. Кроме того, 71% респондентов отмечают как недостаток время, затраченное на зарядку, а для двух третей опрошенных проблема заключается в недостаточной зарядной инфраструктуре и коротком сроке службы аккумулятора.

«При появлении на рынке первых электромобилей, связанные с ними страхи распространялись в обществе как лесной пожар. Cегодня многие из них стали мифами. Исчезает и основная проблема, выявленная в ходе исследования: стоимость электромобилей падает и становится все более конкурентоспособной по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания», - сказал исполнительный директор компании по развитию решений для платформ продажи автомобилей Modera Райдо Тоонекург.

При этом эксперт отметил, что опасения по поводу короткого срока службы аккумулятора опровергаются самими производителями.