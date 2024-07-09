8 июля Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на ряд украинских городов, что привело к многочисленным жертвам и ранениям среди мирного населения, а также значительным разрушениям жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

Особенно циничным и жестоким является целенаправленное попадание российских ракет в две детские больницы в Киеве, одна из которых - крупнейшее в Украине детское медицинское учреждение «Охматдет». Ракета уничтожила токсикологическое отделение в больнице, где тяжелобольные дети получали диализ. Сообщается о четырех погибших детях и одном враче.

Эта атака на детскую больницу в Киеве - не исключение, а целенаправленное уничтожение российской армией медицинской инфраструктуры Украины. С первых дней полномасштабного вторжения ракетным ударам российских войск подвергаются поликлиники, родильные дома, больницы в разных украинских городах. Это свидетельствует о цинизме и полном игнорировании Россией принципов и норм международного права. Согласно Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время военных действий, медицинские учреждения «ни при каких обстоятельствах не могут быть объектами нападения».

Конгресс украинцев Эстонии призывает мировых лидеров, международные структуры, в первую очередь ООН, Красный Крест и другие международные гуманитарные организации, организации по защите детей, а также все мировое сообщество осудить жестокое убийство украинских детей и сделать все возможное для прекращения этой кровопролитной войны и привлечения к ответственности российских военных преступников.

Конгресс украинцев Эстонии также обращается к лидерам стран НАТО, саммит которых проходит в эти дни в Вашингтоне, с призывом оказать помощь Украине в предоставлении средств ПВО для защиты украинских городов от российских ракетных ударов.

Кроме того, Конгресс призывает сделать все возможное для принятия Украины в члены Североатлантического альянса. Только под защитой НАТО украинские дети и вся Украина будут защищены от российской агрессии.