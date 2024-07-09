В понедельник, 15 июля, электронные голоса на выборах в Европейский парламент 2024 года будут уничтожены в Государственной службе по организации выборов.
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Все голоса эстонских избирателей на выборах в Европарламент будут уничтожены
В соответствии с законом Государственная служба по организации выборов обязана сохранять электронные голоса в течение одного месяца с дня выборов до вынесения окончательных решений по всем избирательным жалобам. Затем публично уничтожаются электронные голоса, личные данные, содержащиеся в системе электронного голосования, и ключ для открытия электронных голосов.