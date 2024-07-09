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Все голоса эстонских избирателей на выборах в Европарламент будут уничтожены

rus.postimees.ee
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Электронное голосование. Иллюстративное фото.
Электронное голосование. Иллюстративное фото. Фото: unsplash.com

В понедельник, 15 июля, электронные голоса на выборах в Европейский парламент 2024 года будут уничтожены в Государственной службе по организации выборов.

В соответствии с законом Государственная служба по организации выборов обязана сохранять электронные голоса в течение одного месяца с дня выборов до вынесения окончательных решений по всем избирательным жалобам. Затем публично уничтожаются электронные голоса, личные данные, содержащиеся в системе электронного голосования, и ключ для открытия электронных голосов.

Приватный ключ, позволяющий открыть голоса, разделен на части и передан членам Государственной службы по организации выборов. Уничтожение ключа для открытия электронных голосов делает электронные голоса, поданные на выборах в Европейский парламент, нечитаемыми. Также уничтожается жесткий диск, использованный для создания приватного ключа.

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