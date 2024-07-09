Все голоса эстонских избирателей на выборах в Европарламент будут уничтожены

В соответствии с законом Государственная служба по организации выборов обязана сохранять электронные голоса в течение одного месяца с дня выборов до вынесения окончательных решений по всем избирательным жалобам. Затем публично уничтожаются электронные голоса, личные данные, содержащиеся в системе электронного голосования, и ключ для открытия электронных голосов.