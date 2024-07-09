Шокирующее видео Водитель автобуса напал на человека и стал его душить

Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в Йыхви. На видео запечатлено, как водитель номер 50 по неизвестной причине перегородил путь пытающемуся зайти в автобус человеку, повалил его на скамейку и стал душить. В какой-то момент человек на скамейке перестает оказывать сопротивление, обмякает и, вероятно, теряет сознание.