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Шокирующее видео Водитель автобуса напал на человека и стал его душить

Геттер Трумси Кетлин Крузе София Солдатенко
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Обновлено 9 июля 2024, 17:17
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Kuvatõmmised videost / Elu24 kollaaž

Сегодня в соцсетях стало распространяться видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса нападает на человека. Представитель автобусной фирмы, комментируя инцидент, заявил, что независимо от причин, подобные действия и поведение водителя абсолютно неприемлемы.

Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в Йыхви. На видео запечатлено, как водитель номер 50 по неизвестной причине перегородил путь пытающемуся зайти в автобус человеку, повалил его на скамейку и стал душить. В какой-то момент человек на скамейке перестает оказывать сопротивление, обмякает и, вероятно, теряет сознание.

Линию Йыхви-Силламяэ обслуживает фирма Go Bus. В автобусной компании поначалу не смогли прокомментировать ситуацию. Спустя несколько часов инцидент прокомментировал член правления Go Bus Андрей Мяндла.

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