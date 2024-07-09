Сегодня в соцсетях стало распространяться видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса нападает на человека. Представитель автобусной фирмы, комментируя инцидент, заявил, что независимо от причин, подобные действия и поведение водителя абсолютно неприемлемы.
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Шокирующие кадры ⟩ Водитель автобуса напал на женщину и стал ее душить
Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в Йыхви. На видео запечатлено, как водитель номер 50 по неизвестной причине перегородил путь пытающейся зайти в автобус женщине, повалил ее на скамейку и стал душить. В какой-то момент женщина перестает оказывать сопротивление, обмякает и, вероятно, теряет сознание.