Шокирующие кадры Водитель автобуса напал на женщину и стал ее душить

Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в Йыхви. На видео запечатлено, как водитель номер 50 по неизвестной причине перегородил путь пытающейся зайти в автобус женщине, повалил ее на скамейку и стал душить. В какой-то момент женщина перестает оказывать сопротивление, обмякает и, вероятно, теряет сознание.