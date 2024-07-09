Тяжело пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. Но, к сожалению, несмотря на усилия медиков, ее жизнь спасти не удалось и она скончалась в больнице.

По словам дежурного руководителя патрульной службы Юго-восточного отделения полиции Сийма Вахтра, двигавшийся из Тырва в направлении Валга автомобиль Honda, которым управляла 61-летняя женщина, вылетел с дороги в поле. «По предварительным данным, у нее могли возникнуть проблемы со здоровьем. Она находилась в машине одна, и точная причина ее смерти будет установлена в результате вскрытия», - сказал Вахтра.

Авария произошла на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. В момент аварии дорожное покрытие было сухим, шины автомобиля соответствовали требованиям.

Точные обстоятельства ДТП, была ли сидевшая за рулем трезва и пристегнута ремнем безопасности будет установлено в ходе производства.