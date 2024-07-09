Разрекламированный министерством счет может лишить социальных гарантий десятки тысяч человек

Через предпринимательский счёт совершаются транзакции на сумму около 4 миллионов евро в месяц, а налоговые поступления, полученные с предпринимательских счетов, в прошлом году составили около 7,7 миллионов.

На первый взгляд, предпринимательский счет - это удобный способ ведения предпринимательской деятельности наряду с основной работой, поскольку, используя его, не придется иметь дело с какой-либо бюрократией, из полученных счетов автоматически вычитаются налоги, нет затрат на бухгалтерский учет и так далее. Однако перед открытием счета стоит узнать, что при работе посредством предпринимательского счета налоговая нагрузка значительно выше, а также есть риск утраты некоторых социальных гарантий.