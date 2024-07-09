На первый взгляд, предпринимательский счет - это удобный способ ведения предпринимательской деятельности наряду с основной работой, поскольку, используя его, не придется иметь дело с какой-либо бюрократией, из полученных счетов автоматически вычитаются налоги, нет затрат на бухгалтерский учет и так далее. Однако перед открытием счета стоит узнать, что при работе посредством предпринимательского счета налоговая нагрузка значительно выше, а также есть риск утраты некоторых социальных гарантий.
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Разрекламированный министерством счет может лишить социальных гарантий десятки тысяч человек
Создавая систему предпринимательского счета (ettevõtluskonto), государство хотело решить проблему, когда тысячи людей помимо основного бизнеса занимаются микробизнесом, оказывая услуги в основном частным лицам, но налоги с этого никто не платит. Именно поэтому Министерство финансов разработало решение – предпринимательский счет, где все происходит автоматически.