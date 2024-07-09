Решение от министерства может лишить социальных гарантий десятки тысяч человек

В настоящее время предпринимательский счет можно открыть только в LHV Pank, а сама система очень проста. LHV Pank сообщает в Налогово-таможенный департамент данные лица, открывшего предпринимательский счет, и если на предпринимательский счет поступают деньги, LHV Pank немедленно резервирует налог с этой суммы. На данный момент ставка налога составляет двадцать процентов для предпринимательских счетов с годовым доходом менее 25 000 евро, и сорок процентов при доходах от 25 000 до 40 000 евро. Но правительство только что одобрило изменения в предпринимательский счете, которые с 2025 года позволят применять двадцати процентную ставку налога при годовом доходе до 40 000 евро.