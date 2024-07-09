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Решение от министерства может лишить социальных гарантий десятки тысяч человек

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Через предпринимательский счёт совершаются транзакции на сумму около 4 миллионов евро в месяц, а налоговые поступления, полученные с предпринимательских счетов, в прошлом году составили около 7,7 миллионов.
Через предпринимательский счёт совершаются транзакции на сумму около 4 миллионов евро в месяц, а налоговые поступления, полученные с предпринимательских счетов, в прошлом году составили около 7,7 миллионов. Фото: IMAGO/Guido Schiefer/Scanpix

На первый взгляд, предпринимательский счет - это удобный способ ведения предпринимательской деятельности наряду с основной работой, поскольку, используя его, не придется иметь дело с какой-либо бюрократией, из полученных счетов автоматически вычитаются налоги, нет затрат на бухгалтерский учет и т. д. Однако перед открытием счета стоит узнать, что при работе посредством предпринимательского счета налоговая нагрузка значительно выше, а также есть риск утраты некоторых социальных гарантий.

Создавая возможность предпринимательский счет (ettevõtluskonto), государство хотело решить ситуацию, когда тысячи людей помимо основного бизнеса занимаются микробизнесом, оказывая услуги в основном частным лицам, но налоги с этого никто не платит. Именно поэтому Министерство финансов разработало решение – предпринимательский счет, где все происходит автоматически.

В настоящее время предпринимательский счет можно открыть только в LHV Pank, а сама система очень проста. LHV Pank сообщает в Налогово-таможенный департамент данные лица, открывшего предпринимательский счет, и если на предпринимательский счет поступают деньги, LHV Pank немедленно резервирует налог с этой суммы. На данный момент ставка налога составляет двадцать процентов для предпринимательских счетов с годовым доходом менее 25 000 евро, и сорок процентов при доходах от 25 000 до 40 000 евро. Но правительство только что одобрило изменения в предпринимательский счете, которые с 2025 года позволят применять двадцати процентную ставку налога при годовом доходе до 40 000 евро.

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